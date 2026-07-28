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برنامه کامل دیدارهای بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران

برنامه کامل دیدارهای بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران
کد خبر : 1819374
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مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با حضور نمایندگان ۱۸ باشگاه برگزار شد و برنامه کامل دیدارهای فصل جدید مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور مدیران فدراسیون فوتبال، مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان ۱۸ باشگاه لیگ برتری، مدیران هیئت‌های فوتبال استان‌ها و جمعی از پیشکسوتان فوتبال در هتل المپیک تهران برگزار و برنامه کامل مسابقات فصل جدید مشخص شد.

فصل بیست‌وششم لیگ برتر برای نخستین بار با حضور ۱۸ تیم برگزار می‌شود و با توجه به برگزاری جام ملت‌های آسیا و مسابقات تیم امید ایران، رقابت‌های این فصل به صورت فشرده دنبال خواهد شد.

مراسم قرعه‌کشی با اجرای امیرحسین روشنک و حضور صمد مرفاوی و فرشاد پیوس آغاز شد و در جریان آن، گوی‌های شماره ۱۲ و ۱۳ به ترتیب به استقلال و پرسپولیس اختصاص یافت.

برنامه کامل مسابقات از هفته یکم تا هفدهم به شرح زیر است: 

هفته اول
چادرملو اردکان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی
خیبر خرم‌آباد - فجرسپاسی شیراز
استقلال - مس شهر بابک
ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان - نساجی مازندران
شمس‌آذر قزوین - پرسپولیس
استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک 
تراکتور تبریز - پیکان

هفته دوم
آلومینیوم اراک - چادرملو اردکان
سپاهان - تراکتور تبریز
پیکان  - گل‌گهر سیرجان 
پرسپولیس - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - شمس‌آذر قزوین 
نساجی مازندران - استقلال 
فجرسپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان
ملوان بندرانزلی- ذوب‌آهن اصفهان 
مس شهر بابک - خیبر خرم‌آباد

هفته سوم
استقلال - سپاهان
گل گهر سیرجان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز
ذوب‌آهن اصفهان - مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - نساجی مازندران 
تراکتور تبریز - پرسپولیس
شمس‌آذر قزوین - آلومینیوم اراک 
خیبر خرم‌آباد - پیکان  

هفته چهارم
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
چادرملو اردکان - تراکتور تبریز
سپاهان - گل‌گهر
پیکان  - استقلال خوزستان
نساجی مازندران - شمس‌آذر قزوین 
فولاد خوزستان - استقلال 
مس شهر بابک  - صنعت نفت آبادان
فجرسپاسی شیراز - ذوب‌آهن اصفهان
آلومینیوم اراک - خیبر خرم‌آباد

هفته پنجم
صنعت نفت آبادان - سپاهان
استقلال خوزستان - چادرملو اردکان
شمس‌آذر قزوین - تراکتور تبریز
فجرسپاسی شیراز - مس شهر بابک
خیبر خرم‌آباد - فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران 
استقلال - پرسپولیس 
گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک 
ذوب‌آهن اصفهان - پیکان

هفته ششم
مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز
تراکتور تبریز - گل‌گهر
سپاهان - استقلال خوزستان
چادرملو اردکان - شمس‌آذر قزوین 
آلومینیوم اراک - استقلال 
پیکان - صنعت نفت آبادان
پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان
نساجی مازندران - خیبر خرم‌آباد

هفته هفتم
ذوب‌آهن اصفهان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - چادرملو اردکان
استقلال خوزستان - تراکتور تبریز 
شمس‌آذر قزوین - گل‌گهر
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان
مس شهر بابک - نساجی مازندران 
خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک 
استقلال - پیکان

 هفته هشتم
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
سپاهان - فجرسپاسی شیراز 
فولاد خوزستان - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان
پیکان - شمس‌آذر قزوین 
تراکتور تبریز - استقلال 
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران - ذوب‌آهن اصفهان
چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد

هفته نهم
شمس‌آذر قزوین - سپاهان
ذوب‌آهن اصفهان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز
استقلال - گل‌گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
مس شهر بابک - پرسپولیس 
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک 
فجرسپاسی شیراز - پیکان

هفته دهم
پیکان  - ملوان بندرانزلی
نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز 
سپاهان - مس شهر بابک
پرسپولیس - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - شمس‌آذر قزوین 
چادرملو اردکان - استقلال 
تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن اصفهان
گل گهر سیرجان - خیبر خرم‌آباد

هفته یازدهم
خیبر خرم‌آباد - سپاهان
ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان
فجرسپاسی شیراز - تراکتور تبریز
صنعت نفت آبادان - گل‌گهر
ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان
استقلال - شمس‌آذر قزوین
نساجی مازندران - پرسپولیس 
فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک 
مس شهر بابک - پیکان

هفته دوازدهم
سپاهان - ملوان بندرانزلی
پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - مس شهر بابک
چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
پیکان - نساجی مازندران 
استقلال خوزستان - استقلال 
شمس‌آذر قزوین - صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان
تراکتور تبریز - خیبر خرم‌آباد

هفته سیزدهم
فولاد خوزستان - سپاهان
فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان
مس شهر بابک - تراکتور تبریز
ملوان بندرانزلی - گل‌گهر
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
ذوب‌آهن اصفهان - شمس‌آذر قزوین 
خیبر خرم‌آباد - استقلال  
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک 
پرسپولیس - پیکان

هفته چهاردهم
استقلال خوزستان - ملوان بندرانزلی
گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز
چادرملو اردکان - مس شهر بابک
پیکان - فولاد خوزستان
سپاهان - نساجی مازندران 
آلومینیوم اراک - پرسپولیس 
استقلال  - صنعت نفت آبادان
تراکتور تبریز - ذوب‌آهن اصفهان
شمس‌آذر قزوین - خیبر خرم‌آباد

هفته پانزدهم
پرسپولیس - سپاهان
نساجی مازندران - چادرملو اردکان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
مس شهر بابک - گل‌گهر
فجرسپاسی شیراز - استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی - شمس‌آذر قزوین 
ذوب‌آهن اصفهان - استقلال 
آلومینیوم اراک - پیکان
صنعت نفت آبادان - خیبر خرم‌آباد

هفته شانزدهم
خیبر خرم‌آباد - ملوان بندرانزلی
استقلال  - فجرسپاسی شیراز 
شمس‌آذر قزوین - مس شهر بابک
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
تراکتور تبریز - نساجی مازندران 
گل گهر سیرجان - پرسپولیس 
سپاهان - آلومینیوم اراک 
چادرملو اردکان - پیکان
صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان

هفته هفدهم
پیکان - سپاهان
پرسپولیس - چادرملو اردکان
آلومینیوم اراک - تراکتور تبریز
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
مس شهر بابک - استقلال خوزستان
فجرسپاسی شیراز - شمس‌آذر قزوین
ملوان بندرانزلی - استقلال 
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
ذوب‌آهن اصفهان - خیبر خرم‌آباد

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