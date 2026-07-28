به گزارش ایلنا، مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور مدیران فدراسیون فوتبال، مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان ۱۸ باشگاه لیگ برتری، مدیران هیئت‌های فوتبال استان‌ها و جمعی از پیشکسوتان فوتبال در هتل المپیک تهران برگزار و برنامه کامل مسابقات فصل جدید مشخص شد.

فصل بیست‌وششم لیگ برتر برای نخستین بار با حضور ۱۸ تیم برگزار می‌شود و با توجه به برگزاری جام ملت‌های آسیا و مسابقات تیم امید ایران، رقابت‌های این فصل به صورت فشرده دنبال خواهد شد.

مراسم قرعه‌کشی با اجرای امیرحسین روشنک و حضور صمد مرفاوی و فرشاد پیوس آغاز شد و در جریان آن، گوی‌های شماره ۱۲ و ۱۳ به ترتیب به استقلال و پرسپولیس اختصاص یافت.

برنامه کامل مسابقات از هفته یکم تا هفدهم به شرح زیر است:

هفته اول

چادرملو اردکان - سپاهان

صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی

خیبر خرم‌آباد - فجرسپاسی شیراز

استقلال - مس شهر بابک

ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان

گل گهر سیرجان - نساجی مازندران

شمس‌آذر قزوین - پرسپولیس

استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک

تراکتور تبریز - پیکان

هفته دوم

آلومینیوم اراک - چادرملو اردکان

سپاهان - تراکتور تبریز

پیکان - گل‌گهر سیرجان

پرسپولیس - استقلال خوزستان

فولاد خوزستان - شمس‌آذر قزوین

نساجی مازندران - استقلال

فجرسپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان

ملوان بندرانزلی- ذوب‌آهن اصفهان

مس شهر بابک - خیبر خرم‌آباد

هفته سوم

استقلال - سپاهان

گل گهر سیرجان - چادرملو اردکان

ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز

ذوب‌آهن اصفهان - مس شهر بابک

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - نساجی مازندران

تراکتور تبریز - پرسپولیس

شمس‌آذر قزوین - آلومینیوم اراک

خیبر خرم‌آباد - پیکان

هفته چهارم

پرسپولیس - ملوان بندرانزلی

چادرملو اردکان - تراکتور تبریز

سپاهان - گل‌گهر

پیکان - استقلال خوزستان

نساجی مازندران - شمس‌آذر قزوین

فولاد خوزستان - استقلال

مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان

فجرسپاسی شیراز - ذوب‌آهن اصفهان

آلومینیوم اراک - خیبر خرم‌آباد

هفته پنجم

صنعت نفت آبادان - سپاهان

استقلال خوزستان - چادرملو اردکان

شمس‌آذر قزوین - تراکتور تبریز

فجرسپاسی شیراز - مس شهر بابک

خیبر خرم‌آباد - فولاد خوزستان

ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران

استقلال - پرسپولیس

گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک

ذوب‌آهن اصفهان - پیکان

هفته ششم

مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی

فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز

تراکتور تبریز - گل‌گهر

سپاهان - استقلال خوزستان

چادرملو اردکان - شمس‌آذر قزوین

آلومینیوم اراک - استقلال

پیکان - صنعت نفت آبادان

پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان

نساجی مازندران - خیبر خرم‌آباد

هفته هفتم

ذوب‌آهن اصفهان - سپاهان

صنعت نفت آبادان - چادرملو اردکان

استقلال خوزستان - تراکتور تبریز

شمس‌آذر قزوین - گل‌گهر

ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان

مس شهر بابک - نساجی مازندران

خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس

فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک

استقلال - پیکان

هفته هشتم

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

سپاهان - فجرسپاسی شیراز

فولاد خوزستان - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان

پیکان - شمس‌آذر قزوین

تراکتور تبریز - استقلال

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران - ذوب‌آهن اصفهان

چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد

هفته نهم

شمس‌آذر قزوین - سپاهان

ذوب‌آهن اصفهان - چادرملو اردکان

ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز

استقلال - گل‌گهر سیرجان

خیبر خرم‌آباد - استقلال خوزستان

فولاد خوزستان - نساجی مازندران

مس شهر بابک - پرسپولیس

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

فجرسپاسی شیراز - پیکان

هفته دهم

پیکان - ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز

سپاهان - مس شهر بابک

پرسپولیس - فولاد خوزستان

استقلال خوزستان - شمس‌آذر قزوین

چادرملو اردکان - استقلال

تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن اصفهان

گل گهر سیرجان - خیبر خرم‌آباد

هفته یازدهم

خیبر خرم‌آباد - سپاهان

ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان

فجرسپاسی شیراز - تراکتور تبریز

صنعت نفت آبادان - گل‌گهر

ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان

استقلال - شمس‌آذر قزوین

نساجی مازندران - پرسپولیس

فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک

مس شهر بابک - پیکان

هفته دوازدهم

سپاهان - ملوان بندرانزلی

پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک - مس شهر بابک

چادرملو اردکان - فولاد خوزستان

پیکان - نساجی مازندران

استقلال خوزستان - استقلال

شمس‌آذر قزوین - صنعت نفت آبادان

گل گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان

تراکتور تبریز - خیبر خرم‌آباد

هفته سیزدهم

فولاد خوزستان - سپاهان

فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان

مس شهر بابک - تراکتور تبریز

ملوان بندرانزلی - گل‌گهر

صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان

ذوب‌آهن اصفهان - شمس‌آذر قزوین

خیبر خرم‌آباد - استقلال

نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

پرسپولیس - پیکان

هفته چهاردهم

استقلال خوزستان - ملوان بندرانزلی

گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز

چادرملو اردکان - مس شهر بابک

پیکان - فولاد خوزستان

سپاهان - نساجی مازندران

آلومینیوم اراک - پرسپولیس

استقلال - صنعت نفت آبادان

تراکتور تبریز - ذوب‌آهن اصفهان

شمس‌آذر قزوین - خیبر خرم‌آباد

هفته پانزدهم

پرسپولیس - سپاهان

نساجی مازندران - چادرملو اردکان

فولاد خوزستان - تراکتور تبریز

مس شهر بابک - گل‌گهر

فجرسپاسی شیراز - استقلال خوزستان

ملوان بندرانزلی - شمس‌آذر قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - استقلال

آلومینیوم اراک - پیکان

صنعت نفت آبادان - خیبر خرم‌آباد

هفته شانزدهم

خیبر خرم‌آباد - ملوان بندرانزلی

استقلال - فجرسپاسی شیراز

شمس‌آذر قزوین - مس شهر بابک

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

تراکتور تبریز - نساجی مازندران

گل گهر سیرجان - پرسپولیس

سپاهان - آلومینیوم اراک

چادرملو اردکان - پیکان

صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان

هفته هفدهم

پیکان - سپاهان

پرسپولیس - چادرملو اردکان

آلومینیوم اراک - تراکتور تبریز

فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان

مس شهر بابک - استقلال خوزستان

فجرسپاسی شیراز - شمس‌آذر قزوین

ملوان بندرانزلی - استقلال

نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

ذوب‌آهن اصفهان - خیبر خرم‌آباد

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