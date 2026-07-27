جنگ لفظی تاجرنیا با مدیران بر سر قهرمانی؛ نمکنشناسی می کنید
بحث معرفی استقلال به عنوان قهرمان لیگ نیمهتمام، از اختلاف میان باشگاه و فدراسیون فراتر رفته و حالا با اظهارات متناقض علی تاجرنیا و سخنگوی فدراسیون فوتبال، به تقابل مدیران فعلی و سابق آبیها رسیده است.
به گزارش ایلنا، استقلال در زمان توقف لیگ بیستوپنجم با دو امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان و تراکتور در صدر جدول قرار داشت. پس از تصمیم فدراسیون برای نیمهتمام ماندن مسابقات، مدیران آبیها خواستار معرفی رسمی تیمشان به عنوان قهرمان شدند و استدلال کردند همان جدولی که مبنای تعیین نمایندگان آسیایی قرار گرفته، باید برای مشخص کردن قهرمان نیز اعتبار داشته باشد.
در روزهای اخیر برخی اخبار از رد شدن این درخواست در جلسه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال حکایت داشت. تاجرنیا نیز مدعی شد حتی تعدادی از چهرههای استقلالی حاضر در هیئترئیسه با قهرمانی آبیها مخالفت کردهاند و اختلافات شخصی خود با مدیریت فعلی باشگاه را در تصمیمگیری دخالت دادهاند.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، امروز روایت متفاوتی ارائه کرد. او تأکید کرد در جلسه روز شنبه هیئترئیسه اساساً موضوع اهدای جام به استقلال مطرح نشده است. علوی گفت: «هیچ صحبتی در مورد اهدای جام قهرمانی به استقلال انجام نشد. اساساً موضوع قهرمانی استقلال مطرح نشد که کسی بخواهد با آن مخالفت کند.»
این توضیح، ادعای مخالفت اعضای هیئترئیسه را با پرسش مهمی روبهرو میکند. اگر موضوع قهرمانی استقلال در دستور جلسه نبوده و رأیگیری یا گفتوگویی درباره آن انجام نشده، مشخص نیست روایت مخالفت برخی اعضا بر پایه کدام جلسه یا مذاکره مطرح شده است.
با وجود توضیحات سخنگوی فدراسیون، تاجرنیا دقایقی پیش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعضیها تا وقتی مسئولیت داشتند، از نام استقلال اعتبار میگرفتند، اما امروز نمکنشناسی میکنند و برای ضربه به یک مدیر، حاضرند به استقلال لطمه بزنند. این دیگر اختلاف مدیریتی نیست، فراموش کردن حرمت باشگاه است. شما کی فرصت کردید تا این حد اسیر کینه شوید؟ آسانی و قهرمانی هر دو مال باشگاهند.»
رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال در این پیام نامی از فرد خاصی نبرد، اما اشاره او به مدیرانی که پیشتر در استقلال مسئولیت داشتهاند و اکنون در جایگاه تصمیمگیری فوتبال ایران حضور دارند، نگاهها را به سمت علی خطیر و حجت کریمی برده است. هر دو نفر سابقه مدیرعاملی استقلال را دارند و اکنون عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال هستند. خطیر به عنوان نماینده باشگاهها و کریمی در جایگاه کارشناس به این هیئت راه یافتهاند.
فریده شجاعی نیز از چهرههای نزدیک به استقلال و نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال است، اما لحن پیام تاجرنیا و اشاره مستقیم به اختلاف با «یک مدیر»، احتمال هدف قرار گرفتن دو مدیرعامل سابق را بیشتر کرده است.
استفاده تاجرنیا از هشتگ #آسانی در پایان این پیام نشان میدهد دامنه انتقادهای او به مجتبی فریدونی، عضو سابق هیئتمدیره استقلال نیز رسیده است. فریدونی ساعاتی پیش با انتشار یک استوری، از منظر حقوقی مدعی شد نامه فسخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ قرارداد یاسر آسانی را منحل کرده و این بازیکن را به بازیکن آزاد تبدیل کرده است.
او در ادامه تأکید کرد با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، ثبت دوباره آسانی حتی به عنوان بازیکن سابق باشگاه نیز امکانپذیر نیست و تا زمانی که این محرومیت به صورت رسمی از سوی فیفا برداشته نشود، حضور او در مسابقات غیرقانونی خواهد بود. البته این برداشت حقوقی فریدونی است و برای مشخص شدن وضعیت نهایی، باید دید باشگاه، سازمان لیگ و فیفا درباره اعتبار فسخ و امکان ادامه همکاری چه موضعی خواهند داشت.
باشگاه استقلال پیشتر از انجام مکاتبات رسمی، آمادهسازی مستندات حقوقی و احتمال مراجعه به مراجع بینالمللی خبر داده بود. تاجرنیا همچنین اعلام کرده بود تصمیم درباره قهرمان باید بر پایه جدول رسمی زمان توقف لیگ و نتایج محققشده گرفته شود، نه احتمالات مربوط به مسابقات برگزارنشده.