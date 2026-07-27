پیروزی پرگل نساجی در جدالی دوستانه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نساجی مازندران که با قهرمانی لیگ یک توانست بازگشتی سریع به لیگ برتر داشته باشد، در حالی که برنامه‌های نقل و انتقالاتی خود را به شکل جدی دنبال می‌کند، عصر امروز در دیداری تدارکاتی حاضر شد.

شاگردان مجتبی حسینی توانستند در اولین بازی دوستانه پیش فصل خود برد پرگل ۷ بر صفر رقم بزنند. بردی که بازیکنان تازه وارد این تیم هم در آن نقش کلیدی ایفا کردند.

نساجی که مقابل تیم مقاومت مازندران به میدان رفته بود، با گل‌های این نفرات به پیروزی رسید؛ مهدی طهماسبی (۲گل)، محمد امین خسروی، احمد محمد نژاد، علیرضا ملکی، فردین نجفی و جواد آقایی پور.

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