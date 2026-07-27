به گزارش ایلنا، دومین بازی دوستانه تیم تراکتور در تمرینات پیش فصل با دیدار مقابل گل‌گهر به ثبت رسید. سرخپوشان تبریزی که هفته گذشته مقابل استقلال خوزستان شکست خورده بودند، امروز در مقابل تیم مهدی رحمتی به میدان رفتند.

دیدار تدارکاتی تیم‌های تراکتور و گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۹ امروز، دوشنبه ۵ مرداد، در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار شد و در نهایت پس از سه تایم ۳۰ دقیقه‌ای با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

محمد ربیعی این مسابقه را با ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل‌ خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مسعود کاظمینی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده آغاز کرد تا تقریبا تیم اصلی خود را به زمین بفرستد.

تک گل تراکتور در این دیدار را مهدی ترابی روی پاس مسعود کاظمینی به ثمر رساند تا ستاره شماره ۹ آمادگی خود را در بازی دوستانه هم به نمایش بگذارد.

کادر فنی تراکتور در جریان مسابقه از اکثر بازیکنان حاضر در فهرست استفاده کرد. فرشاد فرجی، صادق محرمی، میلاد زکی‌پور، مهدی شیری، سیدمهدی حسینی، امیرعلی خرمی، هادی حبیبی‌نژاد، تومیسلاو اشتراکالی و کرار نماری به عنوان بازیکنان تعویضی وارد زمین شدند.

جالب اینکه میلاد زکی‌پور امروز اولین بازی خود با پیراهن تیم تراکتور را انجام داد تا به عنوان مدافع چپ سرخپوشان تبریزی رونمایی شود.

همچنین صادق محرمی و تومیسلاو اشتراکالی که شایعات زیادی در مورد جدایی آنها وجود دارد نیز در بازی امروز به میدان رفتند.

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