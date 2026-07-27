به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، عصر روز گذشته؛ چهارم مرداد ماه جاری همایش تجلیل از مدیران و مرشدان زورخانه‌های شهر تهران به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان و با حضور مسئولان شهری، مدیران ورزشی و فعالان ورزش زورخانه‌ای در محل زورخانه شهید سلیمانی منطقه ۲۲ برگزار شد.

در این مراسم، بخشی از اقلام و تجهیزات زورخانه‌ای تهیه‌شده به همت سازمان ورزش شهرداری تهران و با هدف توسعه فعالیت‌های ورزش پهلوانی و باستانی در اختیار زورخانه‌های شهر تهران قرار گرفت و به زودی بقیه اقلام نیز به این اماکن ورزشی ارسال می‌شوند.

حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به جایگاه ارزشمند ورزش پهلوانی در فرهنگ ایرانی اسلامی اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای فقط یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه بستری برای ترویج ارزش‌هایی همچون جوانمردی، اخلاق، احترام، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه در فرهنگ ایرانی، پهلوانی همواره مقدم بر قهرمانی بوده است، افزود: سازمان ورزش شهرداری تهران تلاش دارد با توسعه ورزش همگانی و حمایت از رشته‌هایی که ریشه در فرهنگ و هویت جامعه دارند، زمینه ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه‌های فرهنگی شهر را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران ادامه داد: زورخانه‌ها از دیرباز محل پرورش روحیه پهلوانی و اخلاق‌مداری بوده‌اند و حمایت از این اماکن، اقدامی در مسیر حفظ میراث ارزشمند ورزش زورخانه‌ای و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

اوجاقی خاطرنشان کرد: نگاه سازمان ورزش شهرداری تهران، ایجاد دسترسی گسترده‌تر شهروندان به فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت ورزش برای ارتقای حال خوب شهروندان و ترویج هنجارهای اجتماعی است.

وی تأکید کرد: متاسفانه برخی زورخانه ها به دلیل موضوعات اقتصادی تغییر کاربری دادند و ما وظیفه می دانیم که زورخانه ها را احیا کنیم.

تقدیر از مرشدان و مدیران زورخانه های تهران

در ادامه این همایش، که با حضور مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی برگزار شد، از ۴۰ مرشد و ۴۰ مدیر زورخانه شهر تهران به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های آنان در توسعه ورزش زورخانه‌ای، حفظ سنت‌های پهلوانی و مدیریت این اماکن ورزشی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

همچنین از خانواده شهید نصراله صاحبی و جانباز سرافراز حمیدرضا جمشیدی اقدم؛ جانباز جنگ تحمیلی رمضان انجام شد.

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