اخباری رسما از سپاهان جدا شد

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان اصفهان با انتشار پوستری ویژه در رسانه رسمی خود و درج عبارت «Thank You»، ضمن قدردانی و آرزوی موفقیت برای محمدرضا اخباری، دروازه‌بان باتجربه خود، پایان همکاری و جدایی رسمی این بازیکن را از جمع طلایی‌پوشان اعلام کرد.

​طی روزهای گذشته و در هیاهوی بازار نقل‌وانتقالات، اخبار و شایعات بسیار زیادی پیرامون پیوستن محمدرضا اخباری به پرسپولیس مطرح بود و نام او به عنوان یکی از گزینه‌های جدی سرخ‌پوشان پایتخت به گوش می‌رسید؛ اما با تحولات اخیر و روند مذاکرات، ظاهراً این انتقال تقریبا منتفی شده است.

​در همین حال، تازه‌ترین شنیده‌ها حاکی از آن است که این دروازه‌بان با مسئولین باشگاه گل‌گهر سیرجان به توافقات مثبتی دست یافته و فاصله چندانی تا پیوستن به این تیم ندارد.

حالا باید منتظر ماند و دید تیم جدید این سنگربان نام‌آشنا دقیقاً چه زمانی به صورت رسمی معرفی خواهد شد و اخباری فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با پیراهن چه تیمی آغاز خواهد کرد.

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