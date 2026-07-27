اخباری رسما از سپاهان جدا شد
با اعلام باشگاه سپاهان، محمدرضا اخباری دروازهبان این تیم به طور رسمی جدا شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان اصفهان با انتشار پوستری ویژه در رسانه رسمی خود و درج عبارت «Thank You»، ضمن قدردانی و آرزوی موفقیت برای محمدرضا اخباری، دروازهبان باتجربه خود، پایان همکاری و جدایی رسمی این بازیکن را از جمع طلاییپوشان اعلام کرد.
طی روزهای گذشته و در هیاهوی بازار نقلوانتقالات، اخبار و شایعات بسیار زیادی پیرامون پیوستن محمدرضا اخباری به پرسپولیس مطرح بود و نام او به عنوان یکی از گزینههای جدی سرخپوشان پایتخت به گوش میرسید؛ اما با تحولات اخیر و روند مذاکرات، ظاهراً این انتقال تقریبا منتفی شده است.
در همین حال، تازهترین شنیدهها حاکی از آن است که این دروازهبان با مسئولین باشگاه گلگهر سیرجان به توافقات مثبتی دست یافته و فاصله چندانی تا پیوستن به این تیم ندارد.
حالا باید منتظر ماند و دید تیم جدید این سنگربان نامآشنا دقیقاً چه زمانی به صورت رسمی معرفی خواهد شد و اخباری فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را با پیراهن چه تیمی آغاز خواهد کرد.