کاپیتان پیکان هم رفت

به گزارش ایلنا، محسن آذرباد، هافبک باتجربه و کاپیتان فصل گذشته پیکان، به همکاری خود با این باشگاه پایان داد و به جمع جداشده‌های خودروسازان اضافه شد؛ اتفاقی که در ادامه حواشی مدیریتی این باشگاه رقم خورده است.

آذرباد درباره دلیل جدایی خود گفت: «قراردادی با باشگاه پیکان ندارم و از این تیم جدا شده‌ام. باشگاه درگیر اختلافاتی میان مدیرعامل و سرمربی بود و همین مسئله باعث شد تصمیم‌گیری در مجموعه با مشکل مواجه شود.»

وی با اشاره به علاقه‌اش برای ادامه حضور در پیکان افزود: «دوست داشتم در پیکان بمانم، اما شرایط فعلی باشگاه نگران‌کننده است و با این وضعیت، آینده تیم را امیدوارکننده نمی‌بینم.»

کاپیتان فصل گذشته پیکان همچنین درباره تأثیر اختلافات مدیریتی اظهار کرد: «وقتی مدیرعامل و سرمربی در یک باشگاه اختلاف داشته باشند، در نهایت تیم آسیب می‌بیند. این موضوع فقط مختص پیکان نیست و هر باشگاهی با چنین شرایطی در پایان فصل متضرر خواهد شد.»

جدایی آذرباد در شرایطی رخ داده که پیش از این نیز سعید دقیقی به دلیل اختلافات مدیریتی از هدایت پیکان کنار رفته بود و نیمکت این تیم همچنان بدون سرمربی مانده است.

حالا با خروج یکی از مهره‌های باتجربه تیم و ادامه بلاتکلیفی در کادر فنی، پیکان روزهای پرابهامی را پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر سپری می‌کند و باید دید مدیران این باشگاه چه برنامه‌ای برای عبور از این بحران و بازسازی ترکیب تیم در فرصت باقی‌مانده خواهند داشت.

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