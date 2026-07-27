ابهام در وضعیت آسانی؛ استقلال در انتظار مجوز بازی ستاره آلبانیایی
با وجود بازگشت یاسر آسانی به تمرینات استقلال، وضعیت قراردادی این بازیکن همچنان با ابهام همراه است و مدیران باشگاه در تلاش هستند تا با دریافت استعلامهای لازم، مجوز حضور او در مسابقات را قطعی کنند.
به گزارش ایلنا، در حالی که یاسر آسانی پس از بازگشت به ایران به تمرینات استقلال اضافه شده و ادامه همکاری خود با آبیپوشان را نیز تأیید کرده است، همچنان ابهاماتی درباره وضعیت حقوقی قرارداد این بازیکن وجود دارد؛ موضوعی که میتواند بر امکان حضور او در ترکیب استقلال تأثیرگذار باشد.
علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، درباره روند مذاکرات با این بازیکن گفته بود: «پس از حضور آسانی در ایران و شرکت در تمرینات، یکی از دغدغههای باشگاه به بند فسخ قرارداد او مربوط میشد. پیش از پرداخت پیشپرداخت، تلاش کردیم اطمینان لازم را از عدم استفاده از این بند دریافت کنیم، اما در این خصوص میان باشگاه و وکیل بازیکن اختلافنظرهایی به وجود آمد و در ادامه، آسانی ایران را ترک کرد و موضوع فسخ قرارداد را مطرح کرد.»
وی ادامه داد: «خوشبختانه این فسخ به صورت رسمی ثبت نشده است. با توجه به ارتباطاتی که وجود داشت، امیدوار بودیم او دوباره به ایران بازگردد تا همکاری دو طرف ادامه پیدا کند و باشگاه نیز به تعهدات خود عمل کند.»
پس از این اتفاقات، آسانی بار دیگر به ایران بازگشت و پس از برگزاری جلساتی با مدیران باشگاه، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از ادامه همکاری با استقلال خبر داد. با این حال، مسئولان باشگاه تاکنون توضیحی درباره آخرین وضعیت قراردادی این بازیکن ارائه نکردهاند.
در روزهای اخیر، برخی گمانهزنیها از احتمال تکرار پرونده دیدیه اندونگ برای آسانی حکایت داشت؛ چرا که در صورت ثبت رسمی فسخ قرارداد، امضای قرارداد جدید با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالات استقلال امکانپذیر نخواهد بود و این بازیکن نمیتواند برای آبیپوشان به میدان برود.
با این حال، تفاوت مهم پرونده آسانی با اندونگ در این است که به گفته مسئولان باشگاه، درخواست فسخ این بازیکن تنها از طریق ایمیل برای استقلال ارسال شده و در مراجع رسمی ثبت نشده است.
پیگیریها نیز نشان میدهد نام یاسر آسانی همچنان در فهرست بازیکنان استقلال قرار دارد و تاکنون هیچ برگه فسخ قراردادی از سوی این بازیکن یا نماینده قانونی او در سازمان لیگ به ثبت نرسیده است. بر همین اساس، مدیران استقلال در حال انجام استعلامهای حقوقی و اداری هستند تا وضعیت این پرونده به طور کامل مشخص شود و در صورت نبود مانع قانونی، مجوز حضور آسانی در رقابتهای فصل جدید صادر شود.