اتفاق تلخ اندونگ در انتظار آسانی

به گزارش ایلنا، اگرچه یاسر آسانی ستاره آلبانیایی استقلال به ایران برگشته و در تمرینات آبی‌پوشان هم حضور پیدا کرده، اما یک مسئله عجیب درباره او به وجود آمده که ممکن است مانع از بازی کردن این بازیکن در ترکیب استقلال شود.

آسانی در شرایطی برای بازگشت به استقلال به توافق رسیده که چند روز پیش خبری درباره فسخ قرارداد او به صورت یک‌طرفه با آبی‌پوشان منتشر شد. در این خصوص گفته می‌شد آسانی نامه فسخ یک طرفه خود را نیز به باشگاه استقلال ایمیل کرده است. اگر این مسئله صحت داشته باشد، آسانی باید قرارداد جدید با استقلال امضا کند که با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات چنین امری امکان پذیر نیست.

این موضوع در مصاحبه‌ای که پیش از حضور آسانی در ایران توسط علی تاجرنیا صورت گرفته بود، مطرح شد. تاجرنیا در آن مصاحبه گفته بود: « ایشان به ایران آمدند و در تمرینات هم شرکت کردند. دغدغه‌ای که وجود داشت این بود که با توجه به بند فسخ موجود در قراردادشان، ما پیش از واریز پیش‌پرداخت، خواستار تضمین و اطمینان از این بودیم که قرارداد را فسخ نکنند. بر سر همین موضوع اختلافاتی بین باشگاه و وکیل ایشان به وجود آمد که در نهایت آسانی ایران را ترک کرد و بحث فسخ را پیش کشید. خوشبختانه این فسخ به صورت رسمی ثبت نشده است. با توجه به ارتباطات موجود، ما ناامید نیستیم و امیدواریم ایشان مجدداً برگردند تا ما هم به تعهداتمان عمل کنیم.»

چند روز بعد از این اتفاقات آسانی به ایران برگشت و بعد از جلساتی که با مدیران باشگاه استقلال داشت، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود اعلام کرد که به همکاری اش با آبی‌پوشان ادامه خواهد داد.

تصاویری که دیروز رسانه باشگاه استقلال از بازگشت یاسر آسانی منتشر کرده است.

اگرچه مسئولان استقلال هیچ اظهارنظری درباره وضعیت قراردادی آسانی بعد از بازگشتش به ایران انجام ندادند، اما هنوز مسئله فسخ یک طرفه او مسکوت و مبهم باقی مانده است. اگر فسخ قرارداد او رسمی باشد، طبیعتا این بازیکن آلبانیایی در این پنجره نقل و انتقالاتی نمی‌ تواند قرارداد جدیدی را امضا کند و برای آبی پوشان به میدان برود. اتفاقی که می‌تواند ماجرای دیدیه اندونگ را برای استقلال تکرار کند.

اندونگ در نقل و انتقالات زمستانی فصل گذشته اقدام به فسخ قرارداد کرد و بعد که قرارداد جدیدی با استقلال امضا کرد، مسئولان باشگاه به خاطر بسته بودن پنجره نتوانستند این قرارداد را ثبت کنند و بازیکن مالیایی هم امکان حضور در مسابقات تیم را پیدا نکرد.

حالا در شرایطی بحث هایی درباره تکرار ماجرای اندونگ برای آسانی پیش آمده که هافبک مالیایی فسخ قرارداد رسمی خود را در سازمان لیگ هم ثبت کرده بود اما به گفته تاجرنیا آسانی وضعیت متفاوتی دارد و این فسخ را فقط به ایمیل باشگاه ارسال کرده و خبری از ثبت آن در مراجع بین‌المللی و سازمان لیگ نیست.

بر اساس پیگیری های ما از سازمان لیگ، نام یاسر آسانی همچنان در لیست استقلال قرار دارد و برگه‌ فسخ قراردادی از سوی او یا وکیلش در سازمان لیگ به ثبت نرسیده است. بااین حال مسئولان استقلال در حال پیگیری این مسئله و کسب استعلام های لازم هستند تا بتوانند مجوز بازی آسانی را دریافت کنند و از حضور این بازیکن آلبانیایی در ترکیب خود بهره ببرند.

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