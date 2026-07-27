به گزارش ایلنا، عباس لشکری، مسئول ورزش دانشگاه آزاد، درباره وضعیت تحصیلی علیرضا بیرانوند اظهار کرد: «موضوعات آموزشی ارتباطی با حوزه ورزش ندارد و این مسائل از سوی معاونت آموزشی دانشگاه پیگیری می‌شود. تا جایی که اطلاع دارم، علیرضا بیرانوند فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد است و نه دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد بوده و نه فارغ‌التحصیل این مقطع محسوب می‌شود.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره پایان تحصیلات بیرانوند در مقطع کارشناسی ارشد گفت: «تا آنجا که در جریان هستم، او سال گذشته دوره کارشناسی ارشد خود را به پایان رسانده و تصور می‌کنم از پایان‌نامه‌اش نیز دفاع کرده باشد، اما درباره صدور مدرک یا جزئیات روند فارغ‌التحصیلی اطلاع دقیقی ندارم، زیرا این موضوع در حوزه مسئولیت بخش آموزشی دانشگاه قرار دارد.»

لشکری همچنین درباره حضور دیگر فوتبالیست‌های ملی‌پوش در دانشگاه آزاد عنوان کرد: «علیرضا جهانبخش یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد است، اما ترجیح می‌دهم نام سایر ورزشکاران را مطرح نکنم. در رشته‌های مختلف ورزشی، ملی‌پوشان متعددی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و حضور آن‌ها برای ما افتخارآمیز است، هرچند اخبار مربوط به فوتبالیست‌ها معمولاً بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.»

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