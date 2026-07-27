به گزارش ایلنا، پرونده نقل‌وانتقالاتی کسری طاهری و دانیال ایری که طی روزهای گذشته به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات بازار تابستانی فوتبال ایران تبدیل شده، همچنان بدون نتیجه نهایی باقی مانده است. این دو بازیکن که به تازگی به جمع نساجی مازندران اضافه شده‌اند، پس از مطرح شدن نامشان در فهرست خرید چند باشگاه لیگ برتری، حالا با انتشار یک استوری مشترک، نسبت به شرایط فعلی واکنش نشان دادند.

طاهری و ایری در ابتدای پیام خود خطاب به هواداران اعلام کردند که آن‌ها نیز مانند علاقه‌مندان فوتبال در فضایی پر از ابهام قرار دارند و تاکنون هیچ تصمیم رسمی درباره آینده‌شان به آن‌ها اعلام نشده است.

این دو بازیکن همچنین تأکید کردند ادامه این وضعیت برای خودشان نیز دشوار و فرسایشی شده و هر روز در انتظار مشخص شدن تکلیف نهایی هستند، اما همچنان پاسخ روشنی درباره آینده حرفه‌ای‌شان دریافت نکرده‌اند.

در بخش دیگری از این پیام، آن‌ها با پرهیز از ورود به حواشی، اعلام کردند قصد ندارند هیچ فرد یا باشگاهی را مقصر معرفی کنند، زیرا تصمیم نهایی خارج از اختیار آن‌هاست. با این حال، تأخیر در تعیین تکلیف، فرصت آماده‌سازی برای فصل جدید را از آن‌ها گرفته و نگرانی‌شان بابت از دست رفتن زمان را افزایش داده است.

این واکنش در شرایطی منتشر شده که مذاکرات برای انتقال این دو بازیکن به پرسپولیس به نتیجه نرسیده و پرونده این انتقال فعلاً بسته شده است. اختلاف دو باشگاه بر سر مبلغ رضایت‌نامه، مهم‌ترین مانع نهایی شدن این جابه‌جایی عنوان می‌شود.

در کنار مسائل مالی، ابهامات مربوط به مقررات نقل‌وانتقالاتی و محدودیت‌های مرتبط با قوانین فیفا نیز روند این پرونده را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است. حالا باید دید در روزهای باقی‌مانده تا آغاز فصل جدید لیگ برتر، وضعیت طاهری و ایری چگونه تعیین خواهد شد و آیا این دو بازیکن فصل را با نساجی آغاز می‌کنند یا شرایط جدیدی برای آینده آن‌ها رقم خواهد خورد.

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