خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روزبه چشمی در آستانه تمدید با استقلال

روزبه چشمی در آستانه تمدید با استقلال
کد خبر : 1819268
لینک کوتاه کپی شد.

مذاکرات روزبه چشمی با مدیران باشگاه استقلال به مراحل نهایی رسیده و احتمال ادامه حضور این بازیکن در جمع آبی‌پوشان بسیار بالاست.

به گزارش ایلنا، گفت‌وگوهای دو طرف طی ساعات اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و تنها جزئیات محدودی تا نهایی شدن توافق باقی مانده است.

در صورت برطرف شدن آخرین موارد، چشمی قرارداد خود را با استقلال تمدید خواهد کرد و فصل آینده نیز در جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده حضور خواهد داشت.

تمدید قرارداد چشمی یکی از خواسته‌های اصلی کادر فنی استقلال به شمار می‌رود. تجربه، توانایی بازی در چند پست و نقش مهم این بازیکن در رختکن باعث شده مدیران باشگاه برای حفظ او وارد مذاکرات جدی شوند.

با توجه به روند مثبت مذاکرات، جدایی چشمی در مقطع فعلی دور از انتظار است و احتمال می‌رود توافق نهایی دو طرف به‌زودی رسمی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل