روزبه چشمی در آستانه تمدید با استقلال

به گزارش ایلنا، گفت‌وگوهای دو طرف طی ساعات اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و تنها جزئیات محدودی تا نهایی شدن توافق باقی مانده است.

در صورت برطرف شدن آخرین موارد، چشمی قرارداد خود را با استقلال تمدید خواهد کرد و فصل آینده نیز در جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده حضور خواهد داشت.

تمدید قرارداد چشمی یکی از خواسته‌های اصلی کادر فنی استقلال به شمار می‌رود. تجربه، توانایی بازی در چند پست و نقش مهم این بازیکن در رختکن باعث شده مدیران باشگاه برای حفظ او وارد مذاکرات جدی شوند.

با توجه به روند مثبت مذاکرات، جدایی چشمی در مقطع فعلی دور از انتظار است و احتمال می‌رود توافق نهایی دو طرف به‌زودی رسمی شود.

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