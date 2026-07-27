گام بزرگ لیورپول برای شکار ستاره پیاسجی
توافق اولیه قرمزها با جادوگر فرانسوی
روند انتقال بردلی بارکولا به لیورپول وارد مرحله تازهای شده و قرمزهای آنفیلد بر سر کلیات و مسائل شخصی با وینگر تکنیکی پاریسنژرمن به توافق اولیهای دست یافتهاند.
به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۳ ساله پس از جدایی محمد صلاح، به عنوان هدف اصلی لیورپول برای بازسازی خط حملهاش مطرح شده است.
سرعت، نفوذهای مستقیم و توانایی بازی در هر دو جناح خط حمله توسط بارکولا، به آندونی ایرائولا مهاجمی اثباتشده اما همچنان در حال رشد میدهد که قادر است به چهرهای کلیدی در آنفیلد تبدیل شود.
با این حال، توافق بر سر شروط شخصی با بارکولا تنها بخشی از این پروژه است.
پاریسنژرمن همچنان در موقعیت قدرتمندی برای مذاکره قرار دارد و پیش از صدور مجوز خروج این ملیپوش فرانسوی، خواهان دریافت رقم هنگفتی است. هنوز هیچ توافق نهایی بین دو باشگاه حاصل نشده است.
توافق لیورپول برای جذب بردلی بارکولا
به گزارش نیکولو اسکیرا در شبکه اجتماعی X، لیورپول با بارکولا بر سر قراردادی تا سال ۲۰۳۲ به توافق اولیه دست یافته است.
طبق گزارشها، قرارداد پیشنهادی، این وینگر را در زمره بازیکنان با بالاترین دستمزد در باشگاه قرار میدهد. اسکیرا همچنین مدعی است که لیورپول در حال آمادهسازی پیشنهادی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو است.
این اقدام نشاندهنده قاطعیت بزرگ لیورپول خواهد بود، اما گفته میشود پاریسنژرمن قبل از صدور مجوز این انتقال، رقمی بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون یورو طلب کرده است.
توافق شخصی به لیورپول دلگرمی میدهد، زیرا نشان میدهد بارکولا آماده است تا آنفیلد را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند.
با این وجود، این انتقال تا زمانی که قرمزها، پاریسنژرمن را برای کاهش رقم اعلامی خود یا پذیرش یک بسته پیشنهادی شامل بندهای پاداش قابل دسترس متقاعد نکنند، پیش نخواهد رفت.
قرمزها اکنون باید روی توافق با پیاسجی تمرکز کنند
گزارش شده است که پیاسجی ارزش بارکولا را حدود ۱۴۵ میلیون پوند برآورد کرده و خریدهای رکوردشکن اخیر لیگ برتر را به عنوان معیار خود قرار داده است.
لیورپول مذاکرات اولیهای را انجام داده، در حالی که آرسنال نیز وضعیت او را زیر نظر داشته است.
بارکولا میتواند مستقیماً به مدافعان حریف حمله کند، فضاهای پشت خط دفاعی را به خطر بیندازد و از هر دو جناح بازیسازی و گلزنی کند.
لیورپول باید برای نهایی کردن این معامله سخت تلاش کند، اما توافق با بازیکن نباید آنها را مجبور کند هر قیمتی را که پیاسجی مطالبه میکند، بپذیرند.
بارکولا پتانسیل فوقالعادهای دارد، با این حال ۱۴۵ میلیون پوند رقم سنگینی برای سوپراستارهای سطح اول جهان است؛ آن هم برای بازیکنی که در پاریس همواره حضورش در ترکیب اصلی تضمینشده نبوده است.
ارائه پیشنهادی بالاتر از ۱۰۰ میلیون یورو به همراه پاداشهای واقعبینانه، رویکردی تهاجمی اما معقول خواهد بود.
لیورپول پیشرفت خوبی داشته است و مذاکرات میان دو باشگاه، سرنوشت این انتقال بزرگ یا تبدیل شدن آن به یک پروژه گرانقیمت دیگر را مشخص میکند.