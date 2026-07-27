داور فینال جام جهانی بازنشسته شد

به گزارش ایلنا، این داور اسلوونیایی به دلیل نحوه مدیریت بازی فیزیکی آرژانتین در جریان شکست ۱-۰ این تیم در وقت‌های اضافه مقابل اسپانیا، با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شد؛ مسابقه‌ای که او در وقت‌های تلف‌شده آن، انزو فرناندز، هافبک چلسی و آرژانتین را از زمین اخراج کرد.

پس از گل پیروزی‌بخش فران تورس در وقت‌های اضافه، پایان مسابقه با صحنه‌های زننده‌ای همراه شد و بازیکنان اسپانیا و آرژانتین در داخل زمین با یکدیگر درگیر شدند.

فیفا در حال بررسی صحنه‌های پس از بازی است که شامل روی زمین پرت کردن گاوی توسط لئاندرو پاردس، هافبک آرژانتین نیز می‌شود؛ اگرچه این ستاره اسپانیایی اعلام کرده تمایلی ندارد پاردس با محرومیت مواجه شود.

اتحادیه فوتبال اسلوونی با تأیید خبر خداحافظی وینچیچ، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک هفته پس از فینال جام جهانی در ایالات متحده، اسلاوکو وینچیچ رسماً به دوران تاریخی داوری خود در بالاترین سطح جهان پایان داد.»

کارنامه‌ای پرافتخار زیر سایه جنجال‌های اخیر

با وجود حواشی اخیر، این داور ۴۶ ساله کارنامه‌ای درخشان دارد؛ او هم از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) و هم از سوی انجمن داوران ایتالیا (AIA) که جایزه دوسالانه «جولیو کامپاناتی» را اهدا می‌کند، به عنوان بهترین داور جام جهانی انتخاب شد.

وینچیچ که از سال ۲۰۱۹ عضو گروه الیت یوفا بوده است، در یورو ۲۰۲۰ قضاوت کرد و هدایت دیدار نیمه‌نهایی سال ۲۰۲۴ بین اسپانیا و فرانسه را نیز بر عهده داشت.

او در جام جهانی تابستان امسال چهار مسابقه را قضاوت کرد، از جمله بازی افتتاحیه گروه C بین برزیل و مراکش و همچنین پیروزی ۲-۰ مکزیک مقابل اکوادور در مرحله یک‌هشتم نهایی؛ جایی که طبق قانون جدید، پیرو هینکاپیه، مدافع آرسنال را به دلیل پوشاندن دهانش به شکلی جنجالی از زمین اخراج کرد.

در رده باشگاهی، وینچیچ فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۴ را قضاوت کرد که با پانزدهمین قهرمانی رئال مادرید مقابل بوروسیا دورتموند همراه شد.

او همچنین داور فینال لیگ اروپا در سال ۲۰۲۲ بود؛ جایی که رنجرز مغلوب آینتراخت فرانکفورت شد. علاوه بر این، وینچیچ در فینال سال ۲۰۲۱ که منچستریونایتد در ضربات پنالتی به ویارئال باخت، به عنوان داور چهارم فعالیت می‌کرد.

از دیگر نکات برجسته کارنامه او، انتصابش برای قضاوت در سوپرلیگ ترکیه در سال ۲۰۲۵ میان گالاتاسرای و فنرباغچه بود؛ انتخابی تاریخی که پس از درخواست هر دو باشگاه، او را به اولین داور خارجی تاریخ این شهرآورد تبدیل کرد.

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