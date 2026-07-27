به گزارش ایلنا، قهرمان فرانسه اکنون در تلاش است تا ترکیب خود را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کند؛ در همین راستا فران تورس و مگنس آکلیوش، وینگر موناکو، به عنوان دو هدف اصلی آن‌ها در خط حمله مطرح شده‌اند.

پاری‌سن‌ژرمن پیش از این با آکلیوش به توافق رسیده است و اکنون پیش از آغاز مذاکرات رسمی با بارسلونا، روی جلب موافقت تورس تمرکز دارد.

در صورت نهایی شدن هر دو معامله، پاری‌سن‌ژرمن بازسازی خط حمله خود را پایان‌یافته خواهد دانست؛ چرا که انتظار می‌رود کولو موانی به یوونتوس بپیوندد و بردلی بارکولا احتمالاً راهی لیورپول شود.

انتقال دیومانده، پی‌اس‌جی را مجبور به اقدام کرد

پاری‌سن‌ژرمن، دیومانده را به عنوان هدف اصلی خود در تابستان امسال مشخص کرده بود، اما ورود لحظه آخری رئال مادرید مسیر این انتقال را تغییر داد.

اگرچه باشگاه فرانسوی با این بازیکن به توافق رسیده بود، اما تلاش کرد تا با آرپی لایپزیش برای کاهش مبلغ قرارداد مذاکره کند. در مقابل، لوس بلانکوس خواسته‌های این باشگاه بوندس‌لیگایی را برآورده کرد و به سرعت برای تکمیل معامله وارد عمل شد.

از دست دادن این وینگر در فاصله ۴۸ ساعت، پی‌اس‌جی را وا داشت تا مذاکرات را برای سایر اهداف نقل‌وانتقالاتی خود سرعت ببخشد؛ به طوری که اکنون فران تورس در صدر این فهرست قرار گرفته است.

لوئیس انریکه، فران را می‌خواهد

پاری‌سن‌ژرمن اولین بار پس از نهایی کردن انتقال گونسالو راموس به آث میلان، به سراغ تورس رفت.

لوئیس انریکه، سرمربی تیم، مهاجم بارسلونا را به عنوان گزینه‌ای برای رهبری خط حمله می‌بیند و شنیده می‌شود که خود بازیکن نیز تمایل خود را برای بررسی احتمال خروج از کمپ نو نشان داده است.

انتظار می‌رود روزهای آینده بسیار تعیین‌کننده باشد، زیرا پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد مالی خود را تنظیم می‌کند تا پیش از ارائه درخواست رسمی به بارسلونا، با بازیکن به توافق برسد.

بارسلونا در برابر یک تصمیم دشوار

پاری‌سن‌ژرمن آماده است تا به فران قراردادی چهار ساله پیشنهاد دهد که دستمزد فعلی او در بارسلونا را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

باشگاه کاتالانی ترجیح می‌دهد این ملی‌پوش اسپانیایی را حفظ کند، اما انتظار نمی‌رود مذاکرات برای قرارداد جدید تا ماه سپتامبر آغاز شود؛ از طرفی هرگونه پیشنهاد جدید و بهینه نیز از نظر مالی شرایطی ضعیف‌تر نسبت به پیشنهاد پی‌اس‌جی خواهد داشت.

در نهایت، تصمیم‌گیری بر عهده خود بازیکن است. با این حال، با توجه به نشانه‌هایی از تمایل او برای تجربه یک چالش جدید، اعتمادبه‌نفس فزاینده‌ای در پاریس وجود دارد که فران برای این انتقال متقاعد خواهد شد.

حضور لوئیس انریکه و برنامه بلندمدت این سرمربی در پاری‌سن‌ژرمن، فاکتور مهمی در متقاعد کردن این بازیکن و نمایندگانش محسوب می‌شود تا انتقال به پایتخت فرانسه را به عنوان گام بعدی در دوران حرفه‌ای او بپذیرند.

انتهای پیام/