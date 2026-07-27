پیشنهاد ۷۰ میلیون پوندی منچستریونایتد برای جذب هافبک جدید
منچستریونایتد برای جذب یک هافبک ۷۰ میلیون پوندی چراغ سبز دریافت کرده و گزینههایی چون کارلوس بالبا و مانو کونه همچنان هدفهای اصلی این باشگاه برای تقویت خط میانهاند.
به گزارش ایلنا، بازسازی تابستانی منچستریونایتد با هدف و برنامهریزی مشخصی آغاز شده است، اما همچنان این احساس قوی وجود دارد که مهمترین تصمیم درباره خط هافبک هنوز گرفته نشده است. پس از جذب آندری سانتوس و یوری تیلمانس، اکنون توجهها معطوف به این است که آیا یونایتد برای خرید کارلوس بالبا پیش خواهد رفت یا به طور قاطع به سمت مانو کونه تغییر مسیر خواهد داد.
طبق گزارش اولیهای که تیمتاک (TeamTalk) منتشر کرده، یونایتد هیچ عجلهای برای تکمیل سومین خرید خود در خط هافبک پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات ندارد. این صبوری کاملاً آگاهانه و سنجیده به نظر میرسد. باشگاه به جای فشار آوردن برای یک توافق زودهنگام، قصد دارد با ارزیابی ارزش، دسترسیپذیری و چگونگی تحولات بازار در هفتههای پایانی، تمام گزینهها را روی میز نگه دارد.
کارلوس بالبا همچنان یک هدف جدی برای منچستریونایتد است
بالبا مدتی است که زیر نظر یونایتد قرار دارد و این علاقه از بین نرفته است. این بازیکن ۲۲ ساله سال گذشته در آستانه پیوستن به این تیم بود، اما قیمت ۱۰۰ میلیون پوندی برایتون بسیار سنگین به نظر میرسید. اکنون، با کاهش این رقم به حدود ۷۰ میلیون پوند، شرایط در صورت تصمیم یونایتد برای اقدام، مناسبتر شده است.
آخرین بهروزرسانیها نیز این احساس را تقویت میکند که خود بازیکن از این انتقال استقبال خواهد کرد. فابریزیو رومانو در این باره گفت: «بالبا بازیکنی است که اشتیاق فوقالعادهای برای پیوستن به منچستریونایتد دارد. حتی یک سال پیش هم بالبا میخواست به منچستریونایتد برود، اما اکنون همه چیز به تصمیم منچستریونایتد بستگی دارد که آیا میخواهد به مذاکرات با برایتون بازگردد یا خیر. این وضعیت فعلی پیرامون این بازیکن است.»
این امر ابتکار عمل را کاملاً در اختیار تصمیمگیرندگان اولدترافورد قرار میدهد. برای باشگاهی که سعی در بازسازی بخش میانی خود دارد، پروفایل بالبا به راحتی قابل درک است. او قدرت بدنی، تجربه بازی در لیگ برتر و پتانسیل رشد بیشتری را ارائه میدهد که همگی جذابیتهای آشکاری دارند.
مانو کونه گزینهای اقتصادیتر با قدرت چانهزنی بالا
کونه یکی دیگر از احتمالات قوی باقی مانده است. اعتقاد بر این است که هافبک رم با مبلغی حدود ۵۰ میلیون پوند در دسترس است؛ رقمی که در مقایسه با قیمت فعلی بالبا، صرفهجویی قابل توجهی محسوب میشود. گزارشها همچنین نشان میدهند که انتظار نمیرود شروط شخصی مانع بزرگی باشد، موضوعی که یونایتد را در موقعیت چانهزنی خوبی قرار میدهد.
کلافگی رم کاملاً قابل درک به نظر میرسد. آنها منتظر پیشرفت در مذاکرات هستند، در حالی که یونایتد همچنان استراتژی کلی خود را در خط هاپبک میسنجد. از سوی باشگاه، این احتیاط ممکن است به جای انفعال و تردید، نشاندهنده انضباط مالی باشد. با برنامهریزی برای اضافه کردن یک خرید بزرگ دیگر، تمایل کمی برای پرداخت هزینه اضافی یا اقدام پیش از بررسی تمام مسیرها وجود دارد.
صبوری به جای تصمیمهای شتابزده
رویکرد یونایتد نشان میدهد آنها به دنبال هافبک «مناسب» هستند، نه صرفاً اولین گزینه در دسترس. بالبا ممکن است گزینهای گرانتر و اثباتشده در لیگ برتر باشد، در حالی که کونه مسیر مقرونبهصرفهتری با پتانسیل پیشرفت بالا به نظر میرسد. هر دو گزینه دلایل منطقی خود را دارند و همین موضوع توضیح میدهد که چرا شرایط همچنان کاملاً پایاپای و حساس باقی مانده است.
در این مرحله، انتظار میرود منچستریونایتد پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، به نظارت بر هر دو وضعیت ادامه دهد. نکته کلیدی به جای عجله کردن، تسلط بر اوضاع است. اگر آنها این کنترل را حفظ کنند، این شانس وجود دارد که آخرین خرید تابستانی در خط هافبک کاملاً حسابشده باشد.