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شوک به پرسپولیس؛ انتقال دو ستاره رسماً منتفی شد

شوک به پرسپولیس؛ انتقال دو ستاره رسماً منتفی شد
کد خبر : 1819205
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مذاکرات باشگاه‌های پرسپولیس و نساجی مازندران برای انتقال کسری طاهری و دانیال ایری به نتیجه نرسید تا پرونده حضور این دو بازیکن در جمع سرخ‌پوشان در نقل‌وانتقالات تابستانی بسته شود.

به گزارش ایلنا،  پس از چند دور مذاکره میان مدیران پرسپولیس و نساجی مازندران، انتقال کسری طاهری و دانیال ایری به جمع سرخ‌پوشان به طور کامل منتفی شد.

طی هفته‌های گذشته، پرسپولیس برای جذب این دو بازیکن مذاکراتی را با باشگاه نساجی انجام داده بود، اما دو طرف در نهایت بر سر شرایط مالی این انتقال به توافق نرسیدند.

بر اساس پیگیری‌ها، اختلاف بر سر مبلغ مورد نظر باشگاه نساجی برای صدور رضایت‌نامه این دو بازیکن، مهم‌ترین دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات بود و همین موضوع باعث شد پرونده این انتقال بدون دستیابی به توافق نهایی بسته شود.

با منتفی شدن جذب طاهری و ایری، مدیران پرسپولیس باید برای تقویت فهرست تیم در ادامه نقل‌وانتقالات، گزینه‌های دیگری را در دستور کار قرار دهند.

 

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