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گلر مد نظر پرسپولیس راهی گل‌گهر شد

گلر مد نظر پرسپولیس راهی گل‌گهر شد
کد خبر : 1819202
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دروازه‌بان باتجربه فوتبال ایران که در هفته‌های اخیر از او به عنوان یکی از گزینه‌های پرسپولیس یاد می‌شد، با امضای قراردادی دو ساله به گل‌گهر سیرجان پیوست و شاگرد مهدی رحمتی شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه گل‌گهر سیرجان به صورت رسمی از جذب محمدرضا اخباری خبر داد و اعلام کرد این دروازه‌بان با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان مهدی رحمتی اضافه شده است.

اخباری که در روزهای اخیر نامش در فهرست گزینه‌های پرسپولیس برای تقویت خط دروازه مطرح بود، در نهایت تصمیم گرفت فوتبالش را در گل‌گهر ادامه دهد و فصل جدید لیگ برتر را با پیراهن این تیم آغاز کند.

باشگاه گل‌گهر با انتشار تصویری از این دروازه‌بان، انتقال او را رسانه‌ای کرد تا یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی خود را نهایی کرده باشد.

با جذب اخباری، گل‌گهر یکی از باتجربه‌ترین دروازه‌بانان فوتبال ایران را به خدمت گرفته است؛ بازیکنی که انتظار می‌رود نقش مهمی در برنامه‌های فنی مهدی رحمتی و تقویت ساختار دفاعی این تیم در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ایفا کند.

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