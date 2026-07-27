مدافع گلزن لیگ به نساجی پیوست (عکس)
باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت پررنگ خود در نقلوانتقالات تابستانی، هومن ربیعزاده را به خدمت گرفت تا این مدافع گلزن فصل جدید را زیر نظر مجتبی حسینی آغاز کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران که پس از بازگشت به لیگ برتر یکی از فعالترین تیمهای پنجره نقلوانتقالات تابستانی بوده، از جذب هومن ربیعزاده به عنوان خرید جدید خود رونمایی کرد.
ربیعزاده که فصل گذشته با پیراهن شمسآذر عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت، با به ثمر رساندن ۶ گل، عنوان گلزنترین مدافع لیگ را از آن خود کرد و حالا با امضای قرارداد رسمی، به جمع شاگردان مجتبی حسینی اضافه شده است.
این مدافع پیش از حضور در شمسآذر، سابقه بازی در تیمهای سپیدرود رشت و مس رفسنجان را نیز در کارنامه دارد و حالا امیدوار است با درخشش در ترکیب نساجی، روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
ربیعزاده پیشتر اعلام کرده بود که هدف اصلیاش در فصل جدید، جلب نظر کادر فنی تیم ملی و رسیدن به پیراهن ایران برای حضور در جام ملتهای آسیاست. او اکنون با حضور در نساجی، فرصت تازهای در اختیار دارد تا با عملکرد موفق در لیگ برتر، به این هدف نزدیکتر شود.