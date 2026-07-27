کاظمیان به گلگهر سیرجان پیوست
محمدمهدی کاظمیان، وینگر فصل گذشته پرسپولیس، با امضای قراردادی به گلگهر سیرجان پیوست تا شاگرد مهدی رحمتی شود و فصل جدید لیگ برتر را با پیراهن این تیم آغاز کند.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی کاظمیان پس از یک فصل حضور در پرسپولیس، به همکاری خود با این باشگاه پایان داد و با عقد قراردادی به گلگهر سیرجان پیوست تا در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ زیر نظر مهدی رحمتی به میدان برود.
این انتقال پس از جدایی پوریا لطیفیفر و پیوستن او به پرسپولیس نهایی شد و مدیران گلگهر با نظر مستقیم مهدی رحمتی، کاظمیان را به عنوان یکی از گزینههای اصلی تقویت خط حمله جذب کردند.
کاظمیان که در سالهای حضورش در آلومینیوم اراک با نمایشهای درخشان خود به یکی از وینگرهای تأثیرگذار لیگ برتر تبدیل شده بود، با همین عملکرد راهی پرسپولیس شد. با این حال، رقابت فشرده برای حضور در ترکیب اصلی و فرصت محدود بازی باعث شد او نتواند جایگاه ثابتی در جمع سرخپوشان به دست آورد.
این وینگر با انتخاب گلگهر، بار دیگر به استان زادگاهش بازگشته و امیدوار است با حضور مستمر در ترکیب این تیم، شرایط ایدهآل خود را بازیابد و بار دیگر به یکی از مهرههای تأثیرگذار لیگ برتر تبدیل شود.
باشگاه گلگهر نیز امیدوار است جذب کاظمیان، توان هجومی تیم را در فصل جدید افزایش دهد و این بازیکن بتواند نقش مهمی در برنامههای تاکتیکی مهدی رحمتی ایفا کند.