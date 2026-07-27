قرارداد داود نوشیصوفیانی با ذوبآهن تمدید شد
داود نوشیصوفیانی، دروازهبان ذوبآهن، قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد تا در فصل ۰۶-۱۴۰۵ نیز از دروازه سبزپوشان اصفهانی محافظت کند.
به گزارش ایلنا، داود نوشیصوفیانی پس از توافق با مدیران باشگاه ذوبآهن، قراردادش را برای یک فصل دیگر تمدید کرد و به حضور خود در جمع سبزپوشان اصفهانی ادامه خواهد داد.
تمدید قرارداد این دروازهبان در شرایطی انجام شد که عبدالله ویسی، سرمربی جدید ذوبآهن، حفظ مهرههای تأثیرگذار فصل گذشته را در اولویت برنامههای نقلوانتقالاتی خود قرار داده است. ویسی قصد دارد پس از تثبیت ترکیب اصلی، مذاکرات برای جذب بازیکنان مدنظرش را آغاز کند؛ فهرستی که گفته میشود شامل گزینههای متعددی برای تقویت تیم است.
نکته قابل توجه اینکه نوشیصوفیانی پیش از این در آستانه پیوستن به مس شهربابک قرار داشت و حتی این باشگاه با انتشار تصویری، از توافق با این دروازهبان خبر داده بود. با این حال، در نهایت او تصمیم گرفت به همکاری خود با ذوبآهن ادامه دهد و فصل آینده نیز پیراهن این تیم را به تن کند.