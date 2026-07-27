به گزارش ایلنا، با منتفی شدن انتقال محمدرضا اخباری به پرسپولیس، نگاه‌ها به گزینه‌های دیگر برای تقویت خط دروازه این تیم معطوف شده و در این میان، نام امیر عابدزاده بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

دروازه‌بان ۳۳ ساله فوتبال ایران که فوتبال خود را از آکادمی پرسپولیس آغاز کرد، هرچند در نخستین حضورش بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ فرصت بازی برای تیم بزرگسالان را پیدا نکرد، اما حالا پس از سال‌ها حضور در فوتبال اروپا، می‌تواند بار دیگر پیراهن سرخ را به تن کند.

عابدزاده پس از جدایی از پرسپولیس، راهی راه‌آهن شد و نخستین بازی رسمی خود در لیگ برتر را اتفاقاً برابر تیم سابقش انجام داد. او سپس مسیر حرفه‌ای خود را در اروپا دنبال کرد و پس از حضور در باریرنسه پرتغال، در سال ۲۰۱۷ به ماریتیمو پیوست.

او در ماریتیمو عملکرد قابل توجهی داشت و موفق شد جایگاه خود را در ترکیب این تیم تثبیت کند. نمایش‌های خوبش باعث شد در سال ۲۰۲۱ راهی پونفرادینا در لیگ دسته دوم اسپانیا شود و به نخستین بازیکن ایرانی تاریخ این باشگاه تبدیل شود.

عابدزاده در ادامه بار دیگر به ماریتیمو بازگشت و سپس در تابستان ۲۰۲۴ با قراردادی راهی کاستیون اسپانیا شد؛ تیمی که در سگوندا دیویژن حضور داشت.

با این حال، دوران حضور او در کاستیون چندان طولانی و موفق نبود. این دروازه‌بان ایرانی بیشتر فصل را به‌عنوان دروازه‌بان ذخیره سپری کرد و سرانجام در ۱۷ جولای ۲۰۲۶، قراردادش با توافق دو طرف فسخ شد تا به بازیکن آزاد تبدیل شود.

باشگاه کاستیون هنگام اعلام این جدایی در پیامی نوشت: «امیر عابدزاده فصل آینده در کاستیون حضور نخواهد داشت. برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت می‌کنیم.»

اکنون شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نام عابدزاده بار دیگر در فهرست گزینه‌های پرسپولیس قرار گرفته است. تجربه سال‌ها بازی در پرتغال و اسپانیا، حضور در تیم ملی ایران و همچنین آزاد بودن این دروازه‌بان، عواملی هستند که احتمال بازگشت او به جمع سرخ‌پوشان را افزایش داده‌اند.

با این حال، هنوز هیچ توافق رسمی میان دو طرف صورت نگرفته و باید دید مدیران پرسپولیس در روزهای آینده چه تصمیمی برای انتخاب دروازه‌بان جدید خود خواهند گرفت. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، امیر عابدزاده پس از بیش از یک دهه، این بار با تجربه‌ای کاملاً متفاوت، می‌تواند دوباره به باشگاهی بازگردد که فوتبال حرفه‌ای‌اش از آنجا آغاز شد.

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