به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با انتشار بیانیه‌ای مفصل در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، واکنش تندی به موج گسترده انتقادها از نحوه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ نشان داد و منتقدان را به ترویج نفرت و انتشار شایعات نادرست متهم کرد.

در میان دفاع همه‌جانبه اینفانتینو از عملکرد فیفا و برقراری امنیت کامل در ۳ کشور میزبان، محور اصلی و ویژه اظهارات او به وضعیت تیم ملی ایران و چالش‌های سیاسی پیرامون آن اختصاص داشت. رئیس فیفا با اشاره به حواشی پیش از آغاز تورنمنت و موانع مربوط به صدور ویزا، تأکید کرد که فیفا موفق شده ورود بدون حادثه و مشکل تیم ملی ایران به ایالات متحده را تضمین کند. او با تمجید از رفتار هواداران، مدعی شد که با آغاز بازی‌های ایران، تمامی شعارهای تقابلی به یک سرود واحد و حمایتی تبدیل شد و اتحاد بی‌نظیری حول محور تیم شکل گرفت. اینفانتینو حضور ایران را نماد بارز «برتری فوتبال بر سیاست، تبعیض و نفرت» دانست.

رئیس فیفا در بخش دیگری از صحبت‌هایش، علاوه بر اشاره به تسهیل ورود سایر کشورهای درگیر با مسائل خاص بهداشتی و سیاسی، از تصمیمات داوری و انضباطی جنجالی تورنمنت-از جمله پرونده لغو محرومیت فولارین بالوگان-دفاع کرد و این قبیل اتفاقات را جزئی طبیعی از فوتبال حرفه‌ای دانست.

متن کامل بیانیه رئیس فیفا را در ادامه می‌خوانید:

"برای همه کسانی که از تماشای بازی زیبای ما محروم ماندند؛ از احساسات، جشن‌ها، خنده‌ها، اشک‌ها، فریب‌ها و شادی‌ها. برای همه شما که ندیدید چگونه کودکان، نوزادان، پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و والدین برای این بازی زیبا کنار هم جمع شدند، فقط می‌توانم بگویم متأسفم که مسابقات به پایان رسیده و متأسفم که شما از تمام آن شادی و همدلی جا ماندید. متأسفم که آن‌قدر در نفرت و انتقاد غرق بودید که همه این لحظات را از دست دادید."

"خطاب به کسانی که پشت قلم و کاغذ، یا پشت صفحه‌نمایش‌هایشان نشسته‌اند و نفرت و شایعات دروغین منتشر می‌کنند، می‌گویم: در حالی که شما پشت میزهایتان نشسته‌اید، ما در فیفا در خط مقدم هستیم، برنامه‌ریزی می‌کنیم، سخت کار می‌کنیم و بهترین نمایش جهان را ارائه می‌دهیم."

"در حالی که شما پنهان شده‌‌اید، ما در خیابان‌های کانادا، مکزیک و ایالات متحده حضور داریم؛ با هواداران صحبت می‌کنیم، با مردم در ارتباط هستیم و امنیت همه را تضمین می‌کنیم. در حالی که شما تفرقه ایجاد می‌کنید، ما اتحاد می‌آفرینیم. مردم در کنار هم قرار گرفتند؛ به‌عنوان خانواده، به‌عنوان هوادار و به‌عنوان یک ملت واحد."

"ما هیچ خشونتی، هیچ حادثه‌ای و هیچ مشکلی را تجربه نکردیم؛ امنیت و آرامش صددرصدی برقرار بود و تنها چیزی که دیده شد، شادی و خوشحالی بود."

"هفت میلیون نفر از بیش از ۲۰۰ کشور جهان، در ۱۶ شهر و ورزشگاه فوق‌العاده، از این تورنمنت لذت بردند؛ صفر حادثه، صفر خصومت، صفر خشونت. فقط شادی، احساسات، خوشبختی، اتحاد و همدلی. همه در امنیت، آرامش و رضایت کامل بودند."

"میلیاردها نفر در سراسر جهان نیز جام جهانی فوتبال فیفا را از خانه‌های خود تماشا کردند و لحظات عشق به فوتبال را در کنار دوستان و خانواده‌شان به اشتراک گذاشتند؛ لحظاتی سرشار از شادی، احساس، خوشبختی، اتحاد و همدلی."

" تمام چهره‌های سرشناس جهان از عرصه موسیقی، سینما، سرگرمی و ورزش در این رویداد حضور داشتند، از آن لذت بردند، در کنار هواداران و ما وقت گذراندند و با شادی و رضایت این رقابت‌ها را تجربه کردند."

"همه این‌ها به لطف دولت‌های سه کشور میزبان و نقش بزرگ آن‌ها ممکن شد به لطف فیفا و تیم فوق‌العاده‌ای که برای شما کار می‌کند، به لطف کشورهای میزبان و مردمشان، نیروهای پلیس و تعهد مثال‌زدنی آن‌ها و البته داوطلبان... بله، همان داوطلبان شگفت‌انگیزی که از سراسر جهان آمدند تا بخشی از بزرگ‌ترین رویداد روی زمین باشند."

"تمام شهرهای میزبان مملو از هوادارانی از سراسر جهان بود. در حالی که آن‌ها جشن می‌گرفتند، شما مشغول کاشتن بذرهای نفرت بودید."

"دنیای ما به عشق نیاز دارد، نه نفرت؛ به مدارا نیاز دارد، نه تفرقه؛ به جشن گرفتن نیاز دارد، نه سوگواری. در حالی که شما نفرت پراکنی می‌کردید، ما بی‌وقفه تلاش می‌کردیم تا میان دو کشوری که درگیر جنگ بودند، پیوند برقرار کنیم. ایران بدون هیچ حادثه یا درگیری وارد ایالات متحده شد. وقتی تیم ایران بازی‌هایش را آغاز کرد، تمام شعارهایی که علیه آن سر داده می‌شد، به یک سرود واحد تبدیل شد. هواداران، خودِ کشور شدند؛ خودِ تیم شدند و پشت تیم ملی ایران ایستادند. این قدرت فوتبال است. تیم ایران برای ورود ویزا دریافت کرد، چون فوتبال درباره صلح است، نه سیاست. فوتبال درباره اتحاد است، نه تفرقه. فوتبال از نفرت و تبعیض بزرگ‌تر است."

"کشورهایی که با مشکلات جدی بهداشتی یا چالش‌های دیگر روبه‌رو بودند نیز ویزا دریافت کردند. حضور تیم‌هایشان در مسابقات و تشویق هوادارانشان، میلیون‌ها نفر را در کشورهایشان سرشار از امید کرد و اگر فقط برای لحظه‌ای هم بود، همان لحظه به اندازه یک ابدیت، شادی و غرور برایشان به ارمغان آورد."

"شما از معدود افرادی گفتید که ویزا نگرفتند، اما میلیون‌ها نفری را که از سراسر جهان موفق به دریافت ویزا شدند، نادیده گرفتید. چون فوتبال جهان را متحد می‌کند و این موضوع تابستان امسال به شکلی چشمگیر به نمایش درآمد."

"یا زمانی که فوتبال، هائیتی را به جهان معرفی کرد؛ کشوری که بسیاری یا نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند به آن سفر کنند. شاید وقت آن رسیده باشد که قلم‌ها و کیبوردهایتان را کنار بگذارید و به تیم‌هایی که با تمام وجود جنگیدند، به کشورهایی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند، به هوادارانی که سفر کردند و به کودکانی از سراسر جهان که می‌خواهند رؤیاهای بزرگی داشته باشند، احترام بگذارید. شاید وقت آن رسیده باشد که کمی عشق نشان دهید."

"نارضایتی شما از چند تصمیمی که توسط مراجع ذی‌صلاح گرفته شده، قابل درک است، اما لطفاً به سوابق عمومی مراجعه کنید. چنین تصمیم‌هایی در برخی از مهم‌ترین لیگ‌های فوتبال جهان کاملاً رایج است."

"در واقع، تصمیم‌های «بحث‌برانگیز» داوران یا احکام انضباطی «عجیب»؛ مانند کارت‌های زرد یا قرمز که ممکن است اشتباه بوده باشند، یا تصمیم‌های بعدی مبنی بر محروم نکردن برخی بازیکنان در بعضی موقعیت‌ها، امری عادی و پذیرفته‌شده در بسیاری از بزرگ‌ترین لیگ‌های جهان است."

"جالب اینجاست که همان کشورهایی که خود از این رویه‌ها استفاده می‌کنند، امروز در صف منتقدان قرار گرفته‌اند."

"این جام جهانی فیفا، بهترین جلوه‌های انسانیت را به نمایش گذاشت. دیدیم که تیم‌هایی از کشورهای کوچک، با افتخار در معتبرترین مسابقات جهان رقابت کردند. آن‌ها با اعتمادبه‌نفس، حرفه‌ای و شایسته ظاهر شدند و برای کشورهایشان افتخار آفریدند. مهم‌تر از همه، امید بخشیدند؛ این امید که هر کسی، فارغ از این‌که از کجا آمده باشد، می‌تواند بخشی از جهان فوتبال باشد و در این بازی بزرگ بدرخشد. همه ما برابر هستیم؛ هواداران، بازیکنان و پیش از هر چیز، انسان‌ها."

"ما در فیفا، از دیدن این لحظات عشق، شادی و اتحاد، بیش از هر زمان دیگری احساس غرور و تأثر می‌کنیم."

"خطاب به کسانی که زمان و انرژی خود را صرف نفرت‌ورزی نسبت به ما می‌کنند، می‌گویم: لحظه‌ای مکث کنید، تأمل کنید، دعا کنید یا یک مسابقه فوتبال را تماشا کنید و واقعاً به چهره‌ها، نگاه‌ها و احساسات مردم دقت کنید. زیرا تنها بازی زیبای ماست که می‌تواند چنین نمایش خارق‌العاده‌ای خلق کند؛ نمایشی که در آن همه یکی می‌شوند و دوباره به‌عنوان انسان، به یکدیگر متصل می‌شوند."

"خطاب به قلم‌ها، کاغذها و تمام صفحه‌نمایش‌ها؛ امیدوارم عشقی را پیدا کنید که صاحبانتان از یافتنش ناتوان بوده‌اند و به آرامشی برسید که آن‌ها از آن بی‌بهره مانده‌اند."

"امیدوارم به آرامش برسید؛ ما در فیفا آرامش خود را یافته‌ایم و آن را با برگزاری باشکوه‌ترین جام جهانی فوتبال فیفا به دیگران منتقل می‌کنیم. باشد که فوتبال فراتر از هر نفرتی بایستد."

"و در پایان، به‌عنوان رئیس فیفا، بی‌نهایت افتخار می‌کنم که هرچند سهم کوچکی، در شکل‌گیری این نمایش بزرگ داشته‌ام. این احساس، فوق‌العاده است."

"با عشق فراوان به همه شما."

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