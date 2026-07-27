تراکتور و صید بزرگ گزینه طلایی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تراکتوری‌ها که تابستان امسال با رویکردی آرام‌تر و منطبق بر قوانین جدید نقل‌وانتقالات قدم برداشته و با جذب مهره‌هایی نظیر شهریار مغانلو، میلاد زکی‌پور، محمد دانشگر و هادی حبیبی‌نژاد اسکواد خود را ایرانی‌تر کرده‌اند، حالا قصد دارند با یک بمب بزرگ، نقل‌وانتقالات خود را به اوج برسانند. مدیران باشگاه تبریزی مذاکرات فشرده‌ای را برای جذب محمد قربانی آغاز کرده‌اند تا او جایگزین اودیل خامروبکف ازبکستانی شود؛ بازیکنی که با پیشنهاد جدی از سوی باشگاه پاختاکور مواجه شده و احتمال جدایی‌اش از جمع تی‌تی‌ها بالاست.

شکست مأموریت پرسپولیس و ورود تراکتور به کورس

پرونده انتقال قربانی به تراکتور زمانی جذاب‌تر می‌شود که بدانیم باشگاه پرسپولیس در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای کشاندن این هافبک دفاعیِ خوش‌استایل به پایتخت انجام داده بود، اما مذاکرات میان تهران و ابوظبی به بن‌بست خورد. حالا با ناکامی سرخ‌پوشان تهرانی، تبریزی‌ها از فرصت استفاده کرده و روند مذاکرات را به مرحله نهایی رسانده‌اند تا این بازیکن ملی‌پوش را راهی فوتبال تبریز کنند.

پاسخ متقابل به هایجکِ محبی

بر اساس شنیده‌ها، این اقدام تراکتور بی‌ارتباط با اتفاقات اخیر بازار نقل‌وانتقالات نیست. پیش‌تر باشگاه تراکتور با نظر محمد ربیعی به‌شدت به دنبال جذب محمدمهدی محبی بود، اما پرسپولیس در لحظات پایانی وارد عمل شد و این وینگر باتجربه را که سابقه بازی در لیگ‌های امارات (الوحده) و روسیه (اورنبورگ) را در کارنامه دارد، از چنگ تبریزی‌ها درآورد. اکنون به نظر می‌رسد جذب قربانی پاسخی حساب‌شده از سوی مدیریت تراکتور به رقیب سنتی باشد تا توازن قوا در لیست بازیکنان ملی‌پوش حفظ شود.

طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، باشگاه تراکتور قصد دارد طی ۷۲ ساعت آینده کار انتقال این هافبک توانمند را رسمی کند؛ هرچند تا این لحظه هیچ قرارداد نهایی میان طرفین به امضا نرسیده و همه‌چیز منوط به توافقات نهایی در روزهای پیش رو خواهد بود.

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