مقصد غیرمنتظره برای ستاره سابق شیاطین سرخ
پیشنهاد رسمی قطریها به جیدون سانچو
طبق گزارش رسانههای فرانسوی، باشگاه الریان قطر پیشنهادی رسمی برای به خدمت گرفتن جادون سانچو، بال تهاجمی سابق منچستریونایتد، ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا، این ملیپوش انگلیسی از زمانی که قراردادش با منچستریونایتد در تاریخ ۱ جولای به پایان رسید، بدون تیم بوده و این موضوع دست او را برای مذاکره با باشگاههای علاقهمند باز گذاشته است.
الریان، یکی از موفقترین باشگاههای قطر، امیدوار است با متقاعد کردن این بازیکن ۲۶ ساله برای آغاز فصل جدیدی از دوران حرفهایاش در خاورمیانه، از شرایط موجود نهایت استفاده را ببرد.
سانچو پس از سپری کردن چند فصل پرفرازونشاط، در حال بررسی گزینههای خود است تا در مورد مقصد بعدیاش تصمیمگیری کند.
این وینگر همچنین توجه اتلتیکو مادرید را به خود جلب کرده، در حالی که بازگشت او به بوروسیا دورتموند نیز پس از دورههای موفقیتآمیزش در آلمان، پیش از این مورد بحث قرار گرفته بود.
تیم قطری بر این باور است که شانس واقعی برای به خدمت گرفتن یکی از سرشناسترین بازیکنان آزاد حال حاضر بازار دارد.
با توجه به عدم نیاز به پرداخت مبلغ رضایتنامه، الریان در تلاش است تا یکی از جذابترین نقلوانتقالات تابستان را به نام خود ثبت کند.
افت و خیز ستاره ۷۳ میلیون پوندی
دوران حرفهای سانچو از زمان انتقال جنجالی و ۷۳ میلیون پوندیاش به منچستریونایتد در سال ۲۰۲۱ دچار تحولات شدیدی شده است.
او پس از تثبیت خود به عنوان یکی از درخشانترین استعدادهای اروپا در دورتموند—جایی که در ۱۸۸ بازی ۵۴ گل به ثمر رساند و ۴۵ پاس گل داد—با انتظارات بسیار بالایی به انگلیس بازگشت.
با این حال، او در تکرار آن فرم درخشان در لیگ برتر ناکام ماند و روزهای سختی را در اولدترافورد سپری کرد.
انتقالهای قرضی بعدی، از جمله بازگشت به دورتموند و حضور در چلسی نیز به یک راهکار دائمی ختم نشد.
اکنون سانچو در یک سرنوشتسازترین مقاطع دوران ورزشی خود قرار دارد و با تصمیم بزرگی روبرو است.
انتقال به الریان میتواند یک شروع تازه و فرصتی برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ستارههای لیگ ستارگان قطر باشد.
گزارشهای منتشرشده در اوایل سال جاری نشان میداد که این وینگر همچنان مایل به ماندن در اروپا است، حتی اگر به معنای پذیرش دستمزد کمتر برای پیوستن به یک باشگاه سطح اول باشد.
پیشنهاد الریان یک موقعیت جدی و وسوسهانگیز برای سانچو محسوب میشود و همه چیز به تصمیم نهایی او بستگی خواهد داشت.