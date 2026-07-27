شکار بزرگ بانوی پیر
یوونتوس هم وارد رقابت برای جذب رایگان جان استونز شد
باشگاه یوونتوس پس از پایان دوران ۱۰ ساله حضور جان استونز در منچسترسیتی، رسماً به صف مشتریان اروپایی این مدافع باتجربه و آزاد پیوست.
به گزارش ایلنا و بر مبنای ادعای اسکای اسپورت ایتالیا، این باشگاه حاضر در سری آ مذاکرات خود را با این ملیپوش انگلیسی آغاز کرده است؛ چرا که آنها میخواهند برای امضای قرارداد با او، از سایر رقبای خود پیشی بگیرند. استونز پس از جدایی از سیتی در اوایل این تابستان به عنوان بازیکن آزاد در دسترس قرار دارد و در حال حاضر گزینههای پیشروی خود را بررسی میکند.
این مدافع ۳۲ ساله از هماکنون توجه چند باشگاه را به خود جلب کرده است. اسکای اسپورتس اخیراً گزارش داد که آرسنال و چلسی در حال رصد شرایط این مدافع میانی باتجربه هستند، در حالی که اینتر میلان نیز او را به عنوان یکی از اهداف دفاعی خود در پنجره نقلوانتقالات جاری در نظر گرفته است.
ورود یوونتوس به رقابت برای جذب جان استونز آزاد
به نظر میرسد یوونتوس جدیدترین باشگاهی است که علاقهمندی خود را رسمی کرده است. اسکای اسپورت ایتالیا گزارش میدهد که بیانکونری تماسهای اولیه را با نمایندگان استونز آغاز کرده تا پیش از فشردهتر شدن رقابت، به توافق دست یابد.
این تیم ایتالیایی در صدد است تا خط دفاعی خود را پیش از آغاز نخستین فصل حضور لوچانو اسپالتی روی نیمکت تقویت کند و تجربه استونز در بالاترین سطح را در این زمینه موثر میداند.
استونز پس از کسب شش عنوان قهرمانی لیگ برتر، سه جام حذفی، سه جام اتحادیه و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در طول یک دوره ۱۰ ساله پر از جام در ورزشگاه اتحاد، منچسترسیتی را ترک کرد.
اگرچه مصدومیتها حضور او در ترکیب را طی فصلهای اخیر محدود کرده بود، اما او در جام جهانی ۲۰۲۶ درخشش خوبی برای انگلستان داشت و تواناییهایی را که او را به یکی از کاملترین مدافعان اروپا تبدیل کرده بود، به مشتریان احتمالی یادآوری کرد.
در دسترس بودن این مدافع به عنوان بازیکن آزاد، دایره باشگاههای علاقهمند را گستردهتر کرده است، اگرچه دستمزد و سابقه مصدومیت او همچنان از ملاحظات مهم برای خریداران احتمالی به شمار میرود. این عوامل پیش از این نیز علاقهمندی باشگاههای حاضر در لیگ برتر و سری آ را با پیچیدگی مواجه کرده بود.
در حال حاضر، یوونتوس با آغاز گفتگوها با مدیر برنامههای استونز، نخستین گام جدی را برداشته است. چند باشگاه برجسته دیگر نیز همچنان وضعیت این ملیپوش انگلیسی را زیر نظر دارند تا در خصوص ارائه پیشنهاد رسمی خود اقدام کنند.