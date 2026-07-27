به گزارش ایلنا، این مدافع ۲۴ ساله و ملی‌پوش کروات از زمان پیوستنش از آرپی‌لایپزیش در تابستان ۲۰۲۳، یکی از باثبات‌ترین بازیکنان لیگ برتر بوده و خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار دفاعی ورزشگاه اتحاد، هم زیر نظر پپ گواردیولا و هم اکنون تحت هدایت انزو مارسکا، سرمربی جدید تیم، تثبیت کرده است.

قرارداد فعلی گواردیول با باشگاه تا ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار دارد و امضای قرارداد در روز دوشنبه، نشان‌دهنده تعهد بیشتر او به مجموعه‌ای است که از زمان ورودش به آن، به کسب چند جام معتبر از جمله لیگ برتر، جام حذفی، جام اتحادیه و جام جهانی باشگاه‌های فیفا کمک کرده است.

زمان‌بندی این تمدید قرارداد بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که منچسترسیتی آماده‌سازی‌های پیش‌فصل خود را زیر نظر سرمربی جدیدش آغاز کرده و هوگو ویانا، مدیر ورزشی باشگاه، در صدد است تا پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، آینده مهم‌ترین بازیکنان تیم را تضمین کند.

گواردیول پس از نمایندگی کرواسی در جام جهانی در آمریکای شمالی به تمرینات بازگشت؛ جایی که تیم ملی کشورش با شکست ۲-۱ مقابل پرتغال—تیمی که چند تن از هم‌تیمی‌هایش در سیتی را در ترکیب داشت—از دور رقابت‌ها کنار رفت.

امضای رسمی تمدید قرارداد و انجام امور رسانه‌ای

طبق گزارش سام لی از نشریه اتلتیک، گواردیول تمدید قرارداد خود با منچسترسیتی را روز دوشنبه امضا کرده و وظایف رسانه‌ای را پیش از اعلام رسمی باشگاه انجام خواهد داد؛ امری که او را به یکی از نخستین ستاره‌های بزرگ و تثبیت‌شده تیم تبدیل می‌کند که آینده بلندمدت خود را به دوران جدید زیر نظر مارسکا گره می‌زند.

این روند شبیه به تمدید قرارداد چهارساله و اخیراً تأییدشده فیل فودن تا سال ۲۰۳۰ است؛ جایی که سیتی به سرعت وارد عمل شد تا عدم قطعیت پیرامون نفرات کلیدی خود را برطرف کند، حتی در شرایطی که بازار نقل‌وانتقالات همچنان حواشی متعددی درباره چند عضو دیگر تیم ایجاد کرده است.

ویانا در طول تابستان بارها درباره اهمیت ساختن تیم حول محور هسته اصلی گروه فعلی صحبت کرده است و گواردیول دقیقاً همان نوع بازیکنی است که این چارچوب برای حفظ او طراحی شده؛ جوان، در اوج دوران حرفه‌ای، مملو افتخارات و جام‌های سیتی و بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های تاکتیکی مارسکا.

تنوع پستی این ملی‌پوش کروات—که به یک اندازه توانایی بازی در دفاع وسط و دفاع چپ را دارد، در بازیسازی مسلط است و از نظر فیزیکی بدون توپ قدرتمند عمل می‌کند—او را به یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های دفاعی فوتبال اروپا تبدیل کرده است؛ بازیکنی که حفظ او همواره اولویت غیرقابل‌مذاکره ساختار ورزشی باشگاه در آستانه فصل جدید بوده است.

تمدید قرارداد برای برنامه‌های دفاعی منچسترسیتی چه معنایی دارد؟

امضای قرارداد در روز دوشنبه به طور قابل توجهی حواشی پیرامون یکی از مهم‌ترین وضعیت‌های قراردادی بلاتکلیف در ورزشگاه اتحاد طی این تابستان را کاهش می‌دهد و این اطمینان خاطر را به مارسکا می‌دهد که یکی از بهترین مدافعانش کاملاً به پروژه باشگاه برای آینده قابل پیش‌بینی متعهد است.

تمدید قرارداد گواردیول همچنین در شرایطی رخ می‌دهد که ابهامات درباره سایر اعضای خط دفاعی همچنان ادامه دارد و تکالیف مربوط به آینده چند بازیکن در این پست هنوز مشخص نشده است، آن هم در حالی که پنجره نقل‌وانتقالات و برنامه‌های پیش‌فصل با سرعت در حال پیگیری است.

تأیید قرارداد جدید او در کنار تمدید فودن و ورود الیوت اندرسون، تصویری از باشگاهی را می‌سازد که با هدف و شفافیت واقعی برای تحکیم پایه‌های خود در عصر جدید حرکت می‌کند—حتی اگر چند اقدام بزرگ دیگر در بازار تابستانی در ورزشگاه اتحاد همچنان در جریان باشد.

اینکه آیا تمدید قراردادهای بیشتری برای سایر اعضای کلیدی تیم در هفته‌های آینده رخ خواهد داد یا خیر، موضوعی است که هواداران به دقت آن را دنبال خواهند کرد، اما در حال حاضر، امضای قرارداد با گواردیول یکی از محبوب‌ترین اخبار پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی سیتی به شمار می‌رود.

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