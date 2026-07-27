آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات فوتبال ایران

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بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران در حالی وارد هفتههای سرنوشتساز خود شده که هر یک از مدعیان لیگ برتر مسیر متفاوتی را دنبال میکنند؛ پرسپولیس به دنبال تکمیل آخرین حلقههای ترکیب خود است، استقلال همچنان با بحران پنجره نقلوانتقالات دستوپنجه نرم میکند و صنعت نفت آبادان هنوز در انتخاب سرمربی به جمعبندی نرسیده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که شمارش معکوس برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آغاز شده، بازار نقلوانتقالات تابستانی هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد. برخلاف سالهای گذشته که بیشتر باشگاهها در روزهای پایانی به تکاپو میافتادند، این بار شرایط متفاوت است؛ برخی تیمها تقریباً فهرست خود را بستهاند و تنها به دنبال جذب یک یا دو مهره کلیدی هستند، اما برخی دیگر هنوز درگیر ابتداییترین تصمیمات مدیریتی و فنیاند. همین تفاوت، تصویری روشن از وضعیت باشگاههای لیگ برتر ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد همه تیمها با سرعت و برنامه یکسان وارد فصل جدید نمیشوند.
پرسپولیس؛ پروژه تکمیل پازل قهرمانی
در میان مدعیان، پرسپولیس بیش از هر چیز روی تقویت یک نقطه مشخص تمرکز کرده است؛ دفاع راست. پیگیریهای این باشگاه برای جذب صادق محرمی نشان میدهد کادر فنی اعتقاد دارد مهمترین خلأ ترکیب در همین منطقه قرار دارد. انتخاب بازیکنی با تجربه حضور در فوتبال اروپا و تیم ملی نیز بیانگر آن است که سرخپوشان به دنبال خریدی صرفاً برای افزایش تعداد نفرات نیستند، بلکه میخواهند کیفیت ترکیب اصلی را ارتقا دهند.
نکته مهم اینجاست که مدیران پرسپولیس برخلاف برخی رقبا، در هفتههای پایانی بازار به دنبال تغییرات گسترده نیستند. بخش عمده اسکلت تیم حفظ شده و سیاست باشگاه بر تکمیل پازل موجود است؛ رویکردی که معمولاً ریسک کمتری نسبت به تغییرات گسترده در آستانه فصل دارد.
استقلال؛ پنجرهای که هنوز سایهاش بر بازار سنگینی میکند
در سوی مقابل، استقلال همچنان بیش از آنکه درگیر جذب بازیکنان جدید باشد، با پرونده باز شدن پنجره نقلوانتقالات خود دستوپنجه نرم میکند. مطرح شدن احتمال بازگشت محمد خلیفه و بهرام گودرزی به آلومینیوم اراک در صورت ادامه بسته بودن پنجره، نشان میدهد مدیران باشگاه برای سناریوهای مختلف برنامهریزی کردهاند.
این موضوع تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر عملکرد فنی تیم نیز اثر بگذارد. اگر استقلال نتواند از خریدهای جدید خود استفاده کند، بخش مهمی از برنامههای تاکتیکی کادر فنی از همان ابتدای فصل دستخوش تغییر خواهد شد. علاوه بر این، ادامه این وضعیت میتواند بر مذاکرات با سایر گزینههای نقلوانتقالاتی نیز تأثیر منفی بگذارد، چرا که هر بازیکنی ترجیح میدهد به تیمی بپیوندد که وضعیت ثبت قراردادهایش کاملاً مشخص باشد.
صنعت نفت؛ زنگ خطر برای تازهوارد لیگ
شاید نگرانکنندهترین وضعیت میان تمام باشگاههای لیگ برتری متعلق به صنعت نفت آبادان باشد. تیمی که پس از بازگشت به لیگ برتر، هنوز سرمربی خود را انتخاب نکرده و همین مسئله باعث شده از برنامه زمانبندی سایر رقبا عقب بماند.
در فوتبال حرفهای، انتخاب سرمربی نخستین حلقه از زنجیره نقلوانتقالات است. تا زمانی که نیمکت تعیین تکلیف نشود، جذب بازیکنان هدف، تدوین برنامههای آمادهسازی و حتی انتخاب محل اردو نیز با تأخیر مواجه خواهد شد. نامهایی مانند ساکت الهامی، رضا عنایتی و امیر خلیفهاصل پیرامون نیمکت این تیم مطرح شدهاند، اما نبود تصمیم نهایی، نگرانی هواداران آبادانی را افزایش داده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعت نفت ممکن است لیگ را در حالی آغاز کند که هنوز از نظر هماهنگی تیمی چند گام از رقبا عقبتر باشد.
بازار وارد مرحله تعیینکننده شده است
بررسی روند نقلوانتقالات نشان میدهد بازار تابستانی اکنون وارد مرحلهای شده که کیفیت تصمیمات، اهمیت بیشتری نسبت به تعداد خریدها پیدا کرده است. تیمهایی که زودتر نیازهای خود را شناسایی کردهاند، حالا تنها به دنبال تکمیل آخرین قطعات پازل هستند؛ در مقابل، باشگاههایی که هنوز با مشکلات مدیریتی یا حقوقی مواجهاند، هر روز بخشی از فرصت آمادهسازی پیشفصل را از دست میدهند.
همین تفاوت در مدیریت بازار، میتواند یکی از عوامل تعیینکننده رقابتهای فصل آینده باشد؛ چرا که تجربه سالهای اخیر نشان داده موفقیت در نقلوانتقالات تنها به جذب ستارهها وابسته نیست، بلکه زمانبندی درست، ثبات مدیریتی و تصمیمگیری سریع، نقش پررنگتری در ساختن تیمی مدعی ایفا میکند. در شرایط فعلی، پرسپولیس در مسیر تکمیل پروژه خود حرکت میکند، استقلال چشمانتظار حل مشکلات حقوقی است، صنعت نفت برای جلوگیری از عقبماندگی باید هرچه سریعتر تکلیف نیمکتش را مشخص کند و بازار لژیونرها نیز همچنان میتواند با خبرهای غیرمنتظره، معادلات نقلوانتقالات را تغییر دهد.