طارمی در آستانه جدایی از المپیاکوس/ مشتری جدی کاپیتان تیم ملی از برزیل

به گزارش ایلنا، رسانه‌های برزیلی و شبکه ESPN Brasil گزارش داده‌اند که باشگاه واسکو داگاما، مهدی طارمی را به عنوان یکی از گزینه‌های تقویت خط حمله خود زیر نظر گرفته است. این مهاجم ایرانی در کنار لوسیانو رودریگس در فهرست خرید باشگاه برزیلی قرار دارد، اما هنوز تصمیم نهایی درباره جذب مهاجم جدید گرفته نشده است.

بر اساس این گزارش، علاقه واسکو داگاما در حال حاضر تنها در حد بررسی شرایط طارمی است و هنوز هیچ پیشنهاد رسمی به باشگاه المپیاکوس ارائه نشده است. همچنین مذاکراتی درباره مبلغ انتقال یا جلب رضایت این بازیکن برای حضور در فوتبال برزیل صورت نگرفته است.

رسانه‌های یونانی نیز مدعی شده‌اند طارمی یکی از بازیکنانی است که احتمال جدایی‌اش از المپیاکوس در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی وجود دارد. علاوه بر او، آینده رومن یارمچوک نیز همچنان نامشخص است.

به اعتقاد رسانه‌های برزیلی، طارمی می‌تواند تجربه، تحرک و کیفیت بالایی را به خط حمله واسکو داگاما اضافه کند. سبک بازی او تنها به حضور در محوطه جریمه محدود نمی‌شود و توانایی عقب آمدن، مشارکت در بازی‌سازی و ایجاد فضا برای سایر مهاجمان از ویژگی‌های فنی او به شمار می‌رود.

همچنین تجربه سال‌ها حضور در فوتبال اروپا، بازی در رقابت‌های بین‌المللی و سابقه حضور در تیم‌هایی مانند پورتو، اینتر و المپیاکوس، از دیگر دلایل علاقه باشگاه برزیلی به جذب این مهاجم ایرانی عنوان شده است.

با این حال، گزارش‌ها تأکید دارند که واسکو داگاما در صورت جذب طارمی، بازیکنی را به خدمت خواهد گرفت که هدف اصلی از خرید او، کمک فوری به تیم است و نه سرمایه‌گذاری بلندمدت. به همین دلیل، دستمزد، شرایط جسمانی و تمایل این بازیکن برای انتقال به فوتبال برزیل، نقش مهمی در هرگونه مذاکره احتمالی خواهد داشت.

از سوی دیگر، شرایط طارمی در المپیاکوس نیز چندان ساده نیست. ایوب الکعبی همچنان مهاجم اول تیم محسوب می‌شود، وضعیت رومن یارمچوک هنوز مشخص نیست و کلایتون، مهاجم برزیلی تازه‌وارد، نیز به ترکیب اضافه شده است. در شرایطی که خوسه لوئیس مندلیبار معمولاً با یک مهاجم مرکزی بازی می‌کند، حضور چند مهاجم باتجربه مدیریت ترکیب را دشوار کرده است.

طارمی همچنین یکی از سهمیه‌های بازیکنان غیراروپایی المپیاکوس را اشغال می‌کند و این موضوع می‌تواند در برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه یونانی برای جذب بازیکنان جدید تأثیرگذار باشد.

با وجود این، رسانه‌ها تأکید می‌کنند که المپیاکوس برنامه‌ای برای کنار گذاشتن طارمی ندارد و تجربه او، به‌ویژه در فصلی که این تیم در رقابت‌های اروپایی حضور خواهد داشت، همچنان ارزشمند است. تصمیم نهایی باشگاه یونانی به پیشنهادهای احتمالی و همچنین وضعیت سایر مهاجمان تیم بستگی خواهد داشت.

در نهایت، آینده طارمی بیش از هر چیز به تصمیم خود این بازیکن وابسته است. انتقال به فوتبال برزیل، پس از سال‌ها حضور در ایران، قطر و اروپا، تغییری بزرگ در مسیر حرفه‌ای او خواهد بود و هنوز مشخص نیست آیا این مهاجم ایرانی چنین چالشی را خواهد پذیرفت یا خیر. در شرایط فعلی، واسکو داگاما تنها نام طارمی را در فهرست گزینه‌های خود قرار داده و هنوز وارد مرحله مذاکره رسمی نشده است.

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