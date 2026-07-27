شکار بزرگ مارسکا در لندن
ستاره چلسی در لیست خرید تابستانی سیتی
باشگاه منچسترسیتی پدرو نتو، وینگر پرتغالی چلسی را به عنوان یکی از گزینههای اصلی تهاجمی خود برای تابستان جاری زیر نظر گرفته است.
به گزارش ایلنابه نقل از دیلی میل، در شرایطی که باشگاه منچسترسیتی گزینههای احتمالی برای تقویت خط بال تهاجمی خود را ارزیابی میکند، نام نتو در لیست این باشگاه به چشم میخورد.
این گزارش میافزاید که چلسی از علاقهمندیهای روزافزون به این بازیکن ۲۶ ساله آگاه است، اما به صورت فعالانه قصدی برای فروش یکی از مهاجمان باسابقه خود ندارد.
موضع چلسی تحت تأثیر شرایط فعلی بازار نقلوانتقالات شکل گرفته است؛ جایی که قیمت وینگرهای سطح اول به شدت افزایش یافته است.
گزارش شده که پاریسنژرمن قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند روی بردلی بارکولا گذاشته است، در حالی که آرپیلایپزیش نیز ارزش مشابه و بالایی برای یان دیومانده تعیین کرده است.
اگرچه آبیهای لندن معتقد نیستند که نتو چنین رقمی را طلب کند، اما انتظار میرود در صورت جدیتر شدن علاقهمندیها، این معاملات بر هرگونه مذاکره احتمالی تأثیر بگذارند.
افزوده شدن پدرو نتو به فهرست وینگرهای مد نظر منچسترسیتی
طی هفتههای اخیر، لیورپول، باشگاههای لیگ حرفهای عربستان و منچسترسیتی همگی به این وینگر پرتغالی علاقهمند شدهاند.
چلسی هنوز هیچ قیمت مشخصی را برای نتو تعیین نکرده و تحت هیچ فشاری برای صدور مجوز فروش او در پنجره نقلوانتقالات فعلی قرار ندارد.
علاقهمندی سیتی همچنین با انزو مارسکا، سرمربی این تیم مرتبط است که پیش از این در دوران حضورش در استمفوردبریج با نتو کار کرده و به طور مرتب او را در سمت راست به کار میگرفت.
اگر سیتی تصمیم بگیرد پیش از آغاز فصل جدید آن پست را تقویت کند، تجدید دیدار میتواند جذاب باشد؛ هرچند گفته میشود باشگاه به جای تمرکز صرف روی بازیکن سابق وولورهمپتون، در حال ارزیابی چند گزینه است.
نتو تابستان گذشته از وولورهمپتون به چلسی پیوست و همچنان یکی از اعضای مهم این تیم به شمار میرود.
افراد آگاه در باشگاه بر این باورند که توجهات شکلگرفته پیرامون او، بیشتر بازتابدهنده کمبود بازیکنان اثباتشده در پست بال تهاجمی در بازار فعلی است، نه وجود تمایلی برای واگذاری او.
در حال حاضر، علاقهمندی سیتی در مرحله ارزیابی اولیه به نظر میرسد. چلسی چراغ سبزی برای دریافت پیشنهادات نشان نداده و هیچ گفتگویی میان دو باشگاه صورت نگرفته است. هرگونه انتقال احتمالی پیش از اینکه مذاکرات جان بگیرد، نیازمند رقمی سنگین خواهد بود.