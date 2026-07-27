توافق نهایی مادرید برای جذب دیومانده

به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن که در ابتدا با دیومانده بر سر شروط شخصی به توافق رسیده بود، از این معامله کنار کشید. انتظار می‌رود رقم انتقال از مرز ۱۰۰ میلیون یورو عبور کند.

برای هفته‌ها، قهرمان دو دوره اخیر لیگ قهرمانان اروپا مدعی اصلی امضای قرارداد با دیومانده به شمار می‌رفت، اما تلاش‌های پاری‌سن‌ژرمن برای کاهش رقم این انتقال نتیجه معکوس داد تا این بازیکن اکنون در آستانه پیوستن به رئال مادرید قرار بگیرد.

رسانه RMC Sport اضافه می‌کند که پاری‌سن‌ژرمن تصمیم گرفته در برابر زیاده‌خواهی‌ مالی ‌لایپزیش تسلیم نشود، چرا که پاریسی‌ها تمایلی به پرداخت هزینه‌ای بیش از حد معمول برای دیومانده نداشتند. علاوه بر این، گزارش شده که مدیران پاری‌سن‌ژرمن از رفتار مدیران برنامه دیومانده به شدت ناامید و دلخور شده‌اند؛ چرا که آن‌ها با وجود دستیابی به توافق اولیه با پاری‌سن‌ژرمن، موضع و رفتار خود را تغییر دادند.

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