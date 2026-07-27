برنامه جدید مورینیو برای تغییر چهره رئال مادرید

به گزارش ایلنا، تیم رئال مادرید هنوز با شکل کامل خود فاصله زیادی دارد و انتظار می‌رود شاهد خروجی‌ها و ورودی‌های بیشتری باشیم؛ موضوعی که مذاکرات مداوم با آرپی‌لایپزیش برای جذب دیومانده گواهی بر آن است. این بال تهاجمی که در فصل ۲۵-۲۰۲۴ برای لگانس به میدان می‌رفت، در آستانه پیوستن به جمع مادرید‌ی‌ها قرار دارد و می‌تواند پنجمین خرید تیم تحت هدایت ژوزه مورینیو باشد. این آخرین تغییر در رختکن رئال مادرید پیش از پایان پنجره نقل‌وانتقالات نخواهد بود.

علاوه بر این بال سریع و تکنیکی اهل ساحل عاج، نام رودری نیز طی روزهای اخیر به شدت مطرح شده است، هرچند رئال مادرید همچنان هرگونه علاقه‌مندی به او را تکذیب می‌کند. در همین راستا، روزنامه آس می‌تواند تأیید کند که در حال حاضر، چیزی فرای تمایل شخصی این هافبک اسپانیایی برای بازگشت به لالیگا از مسیر رئال مادرید رخ نداده است.

دگرگونی در موضع مدیریت و احتمال خریدهای جدید

آنچه هفته‌ها پیش برای مدیریت رئال مادرید یک «نه» قاطع بود، اکنون به این موضع تبدیل شده است: «پنجره نقل‌وانتقالات تا سپتامبر باز خواهد بود و اتفاقات زیادی می‌تواند رخ دهد، اما در حال حاضر خبری نیست.»

برای باز کردن فضا جهت خریدهای جدید، برخی بازیکنان می‌بایست رئال را ترک کنند؛ به‌ویژه در خط هافبک که برناردو سیلوا بدون خروج هیچ بازیکنی وارد تیم شده است. تنها جابه‌جایی دیگر در مرکز زمین، علاوه بر جدایی قطعی سبایوس که فصل گذشته حضور بسیار کم‌رنگی داشت، تمدید قرارداد شوامنی بوده است.

مورینیو به صراحت اعلام کرده که در تیمش خواهان سرعت و سبک بازی مستقیم است. او از نفراتی که در اختیار دارد بسیار راضی است، اما تقویت ترکیب و ایجاد پویایی بیشتر در تیم برای رسیدن به فرمول ایده‌آل را رد نمی‌کند. نتیجه‌گیری این است که ترکیب تیم حتی دستخوش تغییرات بیشتری نسبت به موارد اعلام‌شده خواهد شد. بازیکنان کم‌کم پس از جام جهانی در حال بازگشت هستند و از نزدیک در جریان خواسته سرمربی و باشگاه قرار می‌گیرند.

وینیسیوس و خروجی‌ها

اکنون که حضور دیومانده قطعی شده است، باید دید چه رویکرد و تصمیمی در قبال وینیسیوس اتخاذ خواهد شد. بازگشت این بازیکن برزیلی طی روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود و مسئولان والدبباس می‌خواهند وضعیت ماندن یا جدایی او از باشگاه را به سرعت تعیین تکلیف کنند. طولانی شدن وضعیت فعلی او، آن هم در شرایطی که قراردادش به پایان خود نزدیک می‌شود، با رویکرد هیئت‌مدیره مغایرت دارد.

بازیکنانی مانند آسنسیو، گونسالو، ماستانتوتو، براهیم دیاز و کاماوینگا نیز باید تکلیف آینده خود را مشخص کنند. دو نفر آخر به صراحت اعلام کرده‌اند که قصد دارند به حضور خود در رئال مادرید ادامه دهند. مدافع میانی تیم (آسنسیو) می‌خواهد شرایط را تغییر دهد، اما این کار بسیار دشوار خواهد بود؛ ژورژ مندس در حال یافتن مقصدی برای این مدافع است، در حالی که گونسالو و ماستانتوتو می‌دانند که طی روزهای آینده به ترتیب با انتقال قطعی و قرضی تیم را ترک خواهند کرد.

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