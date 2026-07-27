کیهزا: میخواهم در لیورپول بمانم؛ اینجا خوشحالم
فدریکو کیهزا با وجود گمانهزنیها درباره بازگشتش به فوتبال ایتالیا، تأکید کرد قصد جدایی از لیورپول را ندارد و امیدوار است با حضور آندونی ایرائولا نقش پررنگتری در ترکیب این تیم ایفا کند.
به گزارش ایلنا، فدریکو کیهزا اعلام کرد قصد دارد در لیورپول بماند و برای به دست آوردن جایگاهی ثابت در تیم آندونی ایرائولا بجنگد.
این مهاجم ایتالیایی که تابستان ۲۰۲۴ با قراردادی ۱۲.۵ میلیون پوندی از یوونتوس به لیورپول پیوست، در دو فصل حضور آرنه اشلوت تنها ۹ بار در ترکیب اصلی قرار گرفت و همین موضوع شایعاتی درباره بازگشتش به سریآ را به دنبال داشت. با این حال، کیهزا تأکید کرد تمرکزش کاملاً روی ادامه حضور در آنفیلد است.
او پس از پیروزی ۴ بر ۲ لیورپول مقابل ساندرلند در دیداری دوستانه گفت: «در حال حاضر از حضور در لیورپول خوشحالم. این باشگاه، هواداران و همه چیز اینجا را دوست دارم. تمام تلاشم را میکنم تا فرصت بیشتری به دست بیاورم و فعلاً تنها چیزی که به آن فکر میکنم لیورپول است.»
کیهزا فصل جدید را فرصتی دوباره برای اثبات تواناییهایش دانست و افزود: «شروع هر فصل یک آغاز تازه است. شاید برای من این اتفاق چند بار تکرار شده باشد، اما اهمیتی نمیدهم. تمام تلاشم را میکنم تا نظر سرمربی جدید را جلب کنم. فصل گذشته هم احساس میکردم آماده نقش بزرگتری هستم، اما تصمیم نهایی با سرمربی بود. او برنامههای خودش را داشت و من اعتراضی به آن ندارم. حالا فصل جدید و مربی جدید آمدهاند و باید روی این مرحله تمرکز کنم.»
این بازیکن ۲۸ ساله همچنین گفت هنوز گفتوگوی مفصلی با ایرائولا درباره جایگاهش در تیم نداشته است. او در این باره توضیح داد: «تنها صحبتهای ما درباره پرسینگ و مسائل تاکتیکی بوده است. امروز من را به عنوان مهاجم نوک به میدان فرستاد، در حالی که بیشتر دوران حرفهایام وینگر بودهام، اما بازی در این پست هم برایم مشکلی ندارد.»
کیهزا درباره سبک کاری سرمربی جدید نیز اظهار کرد: «دو هفته است که با او تمرین میکنیم و بهخوبی میدانیم چه انتظاری از تیم دارد. او فوتبال پرفشار، نبردهای تکبهتک و شدت بالای بازی را میخواهد و امروز هم تلاش کردیم همین سبک را به نمایش بگذاریم.»
ملیپوش ایتالیایی معتقد است لیورپول باید پس از فصل گذشته دوباره برای کسب جامهای بزرگ رقابت کند.
او گفت: «لیورپول شایسته موفقیتهای بیشتری است. دو فصل قبل قهرمان لیگ برتر شدیم، اما فصل گذشته تا هفتههای پایانی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان جنگیدیم و در نهایت پنجم شدیم. آن فصل دشواری بود و باید عملکرد بهتری داشته باشیم، بهویژه در لیگ قهرمانان اروپا. به نظرم کیفیت لازم برای رسیدن به این هدف را در اختیار داریم.»
کیهزا که از پایان یورو ۲۰۲۴ دیگر برای تیم ملی ایتالیا به میدان نرفته، امیدوار است با درخشش در لیورپول دوباره به ترکیب آتزوری بازگردد.
او در پایان گفت: «فصل گذشته چند بار با جنارو گتوزو صحبت کردم، اما از نظر بدنی آماده نبودم و به زمان بیشتری برای بازی نیاز داشتم. بعد از بازگشتم در ماه مارس هم دوباره مصدوم شدم. با این حال، حضور در تیم ملی همیشه برایم افتخار بزرگی است. قهرمانی اروپا را با ایتالیا تجربه کردهام و همیشه مشتاقم دوباره برای کشورم بازی کنم.»