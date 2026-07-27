به گزارش ایلنا، منچسترسیتی تابستانی متفاوت را پشت سر می‌گذارد. پس از پایان یک دهه حضور پپ گواردیولا روی نیمکت این تیم، انزو مارسکا هدایت سیتی را بر عهده گرفته و هم‌زمان تغییرات مهمی نیز در ترکیب تیم رخ داده است.

در این تابستان مانوئل آکانجی، ناتان آکه، برناردو سیلوا و جان استونز، چهار بازیکن اصلی تیم قهرمان سه‌گانه فصل ۲۳-۲۰۲۲، از جمع آبی‌های منچستر جدا شدند. در مقابل، الیوت اندرسون با انتقالی ۱۱۶ میلیون پوندی و جرمی مونگا، استعداد ۱۷ ساله فوتبال انگلیس، به این تیم اضافه شده‌اند.

با این حال، مهم‌ترین ابهام پیرامون آینده رودری شکل گرفته است. هافبک ۳۰ ساله اسپانیایی که پس از قهرمانی همراه اسپانیا در جام جهانی، جایزه توپ طلای مسابقات را نیز به دست آورد، تنها یک سال دیگر با سیتی قرارداد دارد و قرار است روز دوشنبه تحت عمل جراحی کمر قرار بگیرد.

در حالی که رسانه‌های مختلف از تلاش رئال مادرید برای جذب این بازیکن خبر داده‌اند، مارسکا در نخستین نشست خبری خود تأکید کرد که قصد حفظ رودری را دارد.

سرمربی جدید سیتی گفت: «هر مربی دوست دارد بازیکنی مثل رودری را در اختیار داشته باشد، چون او یکی از بهترین‌های جهان است. فعلاً باید جراحی کند، استراحت داشته باشد و دوران نقاهتش را پشت سر بگذارد؛ سپس دوباره به جمع ما بازخواهد گشت.»

با وجود این موضع، مدیران سیتی خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده‌اند. جذب الیوت اندرسون و همچنین زیر نظر داشتن ایوب بوعادی، هافبک ۱۸ ساله لیل که در جام جهانی عملکرد درخشانی داشت، بخشی از برنامه باشگاه برای تقویت خط میانی به شمار می‌رود.

یکی از ویژگی‌های مهم سیستم تاکتیکی مارسکا، استفاده از آرایش ۳-۲-۲-۳ در زمان مالکیت توپ است؛ سیستمی که بر پایه جابه‌جایی مداوم بازیکنان و انعطاف‌پذیری تاکتیکی بنا شده است.

در چنین ساختاری، رودری به دلیل توانایی بالای خود در تغییر موقعیت، بازی‌سازی و کنترل ریتم مسابقه، نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ هرچند مارسکا در گذشته نیز نشان داده که توانایی کشف نقش‌های جدید برای بازیکنانش را دارد؛ از انتقال جان استونز به هافبک دفاعی گرفته تا استفاده از مویسس کایسدو در پست مدافع کناری و حتی به‌کارگیری مارک کوکوریا در نقش‌های هجومی‌تر.

با این حال، از دست دادن رودری ضربه‌ای بزرگ برای منچسترسیتی خواهد بود؛ چرا که تجربه، کیفیت فنی و درک تاکتیکی او به‌سادگی قابل جایگزینی نیست. مدیران باشگاه امیدوارند چه با حفظ این ستاره اسپانیایی و چه با تقویت ترکیب، شرایط لازم را برای موفقیت مارسکا در نخستین فصل حضورش روی نیمکت سیتی فراهم کنند.

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