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اولین گل «کینگ کازو» پس از نزدیک به چهار سال

اولین گل «کینگ کازو» پس از نزدیک به چهار سال
کد خبر : 1818894
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کازویوشی میورا، اسطوره فوتبال ژاپن و مسن‌ترین فوتبالیست حرفه‌ای جهان، در ۵۹ سالگی نخستین گل خود پس از نزدیک به چهار سال را به ثمر رساند.

به گزارش ایلنا، کازویوشی میورا، اسطوره فوتبال ژاپن که به عنوان مسن‌ترین فوتبالیست حرفه‌ای جهان شناخته می‌شود، در دیدار تیم فوکوشیما یونایتد مقابل ایواکی فوروکاوا در جام امپراتور ژاپن موفق به گلزنی شد.

میورا در دقیقه ۵۲ این مسابقه گل پنجم تیمش را به ثمر رساند تا فوکوشیما در نهایت با نتیجه پرگل ۷ بر صفر به پیروزی برسد.

این نخستین گل رسمی «کینگ کازو» از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. او آن زمان با پیراهن سوزوکا پی‌جی، که اکنون با نام اتلتیکو سوزوکا شناخته می‌شود، برابر اف‌سی اوساکا گلزنی کرده بود.

میورا که یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ ورزش ژاپن به شمار می‌رود، در زمان آغاز به کار جی‌لیگ در سال ۱۹۹۳ به نماد فوتبال این کشور تبدیل شد.

او فوتبال حرفه‌ای خود را سال ۱۹۸۶ با باشگاه سانتوس برزیل آغاز کرد و در طول دوران بازی برای تیم‌هایی در ایتالیا، کرواسی و استرالیا نیز به میدان رفت.

این مهاجم باسابقه که تا ژوئن ۲۰۲۷ قرارداد قرضی خود با فوکوشیما یونایتد را از باشگاه یوکوهاما اف‌سی تمدید کرده، با ورود به فصل آینده، چهل‌ودومین فصل حرفه‌ای دوران فوتبالش را آغاز خواهد کرد.

میورا از سال ۲۰۰۵ تحت قرارداد یوکوهاما اف‌سی قرار دارد، اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون برای این تیم به میدان نرفته است. او همچنین در دوران حضورش در تیم ملی ژاپن طی ۸۹ بازی، ۵۵ گل به ثمر رساند و پیش‌تر نیز از علاقه خود به ادامه فوتبال حتی پس از ورود به دهه شصت زندگی سخن گفته بود.

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