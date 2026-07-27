همتیمی مسی از بیمارستان مرخص شد
باشگاه اینتر میامی اعلام کرد ژرمن برترامه، مهاجم این تیم، پس از برخورد شدید در دیدار مقابل مونترال و یک شب بستری بودن در بیمارستان، مرخص شده و روند درمان خود را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه اینترمیامی اعلام کرد ژرمن برترامه که در جریان پیروزی یک بر صفر تیمش برابر مونترال بر اثر برخورد آرنج افراین مورالس از ناحیه سر نقش بر زمین شده بود، پس از یک شب بستری در بیمارستان عمومی مونترال مرخص شده است.
این باشگاه در بیانیهای اعلام کرد برترامه از ناحیه شانه چپ و بینی دچار آسیبدیدگی شده و طی روزهای آینده، زیر نظر کادر پزشکی باشگاه روند درمان و بازتوانی خود را آغاز خواهد کرد. زمان بازگشت او به میادین نیز به روند بهبودیاش بستگی خواهد داشت.
گییرمو اویوس، سرمربی اینتر میامی، پس از مسابقه درباره این حادثه گفت: «ضربهای که ژرمن دریافت کرد بسیار شدید بود. او پس از برخورد آرنج به زمین افتاد و به نظر میرسید در همان لحظه هوشیاری خود را از دست داده باشد. خوشبختانه اکنون هوشیار است و شرایطش رو به بهبود است.»
او افزود: «این اتفاق همه ما را شوکه کرد، زیرا در آن لحظات نتیجه مسابقه دیگر اهمیتی نداشت و تنها سلامتی او برایمان مهم بود.»
پس از این حادثه، لوئیس سوارز ضربه پنالتی اینتر میامی را به گل تبدیل کرد و سپس همراه با همتیمیهایش پیراهن برترامه را مقابل هواداران بالا گرفت.
اینتر میامی در نهایت با تکگل سوارز مونترال را شکست داد؛ دیداری که نخستین حضور رسمی کاسمیرو، خرید جدید این تیم، نیز در آن رقم خورد.