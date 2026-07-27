۲۷ جولای
آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات فوتبال اروپا
بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا همچنان داغ دنبال میشود و در تازهترین تحولات، رئال مادرید به جذب یان دیومانده نزدیک شده است. همزمان آینده رودری و وینیسیوس جونیور نیز همچنان یکی از مهمترین سوژههای نقلوانتقالاتی روز به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید در آستانه نهایی کردن انتقال یان دیومانده، ستاره جوان لایپزیگ، قرار گرفته و همزمان برای جذب رودری نیز تلاش میکند. در دیگر اخبار نقلوانتقالاتی اروپا، منچستریونایتد و رم احتمال معاوضه مارکوس رشفورد و مانو کونه را بررسی میکنند و چلسی نیز به جذب کریم آلاجبگوویچ نزدیک شده است.
جدیدترین اخبار و شایعات نقلوانتقالات فوتبال اروپا به شرح زیر است:
یان دیومانده در آستانه پیوستن به رئال مادرید
فابریتزیو رومانو گزارش داده است که رئال مادرید برای جذب یان دیومانده، وینگر جوان لایپزیگ، به توافق رسیده است. این ستاره ساحل عاج که مورد توجه لیورپول و پاریسنژرمن نیز قرار داشت، با انتقالی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو راهی سانتیاگو برنابئو خواهد شد. او قرار است طی روزهای آینده برای انجام تستهای پزشکی و امضای قراردادی پنجساله به مادرید سفر کند. دیومانده فصل گذشته ۱۲ گل در بوندسلیگا به ثمر رساند و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نمایشهای درخشانی داشت.
رئال برای فروش وینیسیوس کمتر از ۱۶۰ میلیون یورو نمیخواهد
روزنامه اسپورت مدعی شده رئال مادرید تنها در صورتی حاضر به بررسی پیشنهادهای وینیسیوس جونیور خواهد شد که رقم پیشنهادی حداقل ۱۶۰ میلیون یورو باشد. پیشتر منابع ESPN از علاقه آرسنال به جذب این مهاجم برزیلی خبر داده بودند، هرچند مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. در صورت تمدید نشدن قرارداد وینیسیوس، آرسنال محتملترین مقصد او در تابستان جاری عنوان شده است.
رشفورد و مانو کونه؛ احتمال معامله میان منچستریونایتد و رم
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده آاس رم شرایط جذب مارکوس رشفورد را بررسی میکند. این در حالی است که منچستریونایتد نیز به دنبال جذب مانو کونه، هافبک فرانسوی رم، است و احتمال انجام معاملهای میان دو باشگاه وجود دارد. با این حال اختلاف بر سر ارزش کونه و همچنین دستمزد بالای رشفورد، مهمترین موانع پیش روی این انتقالها محسوب میشود.
پاریسنژرمن هم وارد رقابت برای رودری شد
در حالی که رئال مادرید همچنان به جذب رودری علاقهمند است، شبکه RMC Sport از ورود پاریسنژرمن به این رقابت خبر داده است. باشگاه فرانسوی تماسهایی با منچسترسیتی درباره وضعیت این هافبک اسپانیایی برقرار کرده است. رودری که با اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و توپ طلای مسابقات را نیز به دست آورد، تنها یک سال دیگر با سیتی قرارداد دارد.
اینتر به دنبال جذب رومرو با فرمول قرضی
گاتزتا دلو اسپورت نوشته است اینتر قصد دارد کریستین رومرو را ابتدا به صورت قرضی و با بند خرید اجباری از تاتنهام جذب کند. باشگاه ایتالیایی حاضر نیست رقم درخواستی اسپرز را به صورت نقدی پرداخت کند و امیدوار است این فرمول، راهحل مناسبی برای انجام انتقال باشد. رومرو علاوه بر اینتر، مورد توجه بارسلونا و اتلتیکومادرید نیز قرار دارد.
سایر شایعات نقلوانتقالاتی
آاس رم برای جذب آنتونیو نوسا، وینگر ۲۱ ساله نروژی لایپزیگ، با باشگاه آلمانی تماس گرفته است.
کریم آلاجبگوویچ بر سر قرارداد شخصی با چلسی به توافق رسیده و آبیهای لندن در حال نهایی کردن توافق با بایرلورکوزن هستند. قرارداد این وینگر ۱۸ ساله تا سال ۲۰۳۳ اعتبار خواهد داشت.
فیورنتینا در تلاش است فرانکو ماستانتونو، مهاجم جوان رئال مادرید، را به صورت قرضی به خدمت بگیرد تا این بازیکن فرصت بیشتری برای بازی پیدا کند.
ناپولی وضعیت بنوا بادیاشیله، مدافع چلسی، را زیر نظر گرفته و به جذب این مدافع فرانسوی علاقهمند است.
نام آرسنال نیز به عنوان یکی از مشتریان جدی کریستیان رومرو مطرح شده و احتمال جدایی این مدافع آرژانتینی از تاتنهام همچنان وجود دارد.
یوونتوس برای انتخاب دروازهبان جدید خود، گوگلیلمو ویکاریو از تاتنهام و زیون سوزوکی، سنگربان پارما، را به عنوان دو گزینه اصلی در نظر گرفته است.
دوشان ولاهوویچ که پس از پایان قراردادش با یوونتوس بازیکن آزاد شده، مورد توجه بشیکتاش قرار گرفته است؛ هرچند مذاکرات برای تمدید قرارداد او با بیانکونری نیز همچنان ادامه دارد.