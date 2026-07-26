به گزارش ایلنا، پیکان و استقلال خوزستان عصر امروز در دیداری دوستانه مقابل یکدیگر قرار گرفتند. سپهر سیمان‌پور گل آبی‌پوشان اهوازی را در این مسابقه به ثمر رساند و پیکانی‌ها نیز با جبران گل خورده، اجازه ندادند حریف با پنجمین پیروزی متوالی از زمین خارج شود

این مسابقه برای پیکان در شرایطی برگزار شد که خودروسازان پس از پایان اختلافات میان مدیران باشگاه و سعید دقیقی، برنامه آماده‌سازی خود را با حضور این مربی ادامه می‌دهند. پیکان پیش از دیدار با استقلال خوزستان، در بازی‌های دوستانه تیم امید خود را با نتیجه ۵ بر یک و یک حریف دسته سومی را با نتیجه ۶ بر یک شکست داده بود. شاگردان دقیقی همچنین در آزمونی جدی‌تر با یک گل مقابل گل‌گهر شکست خوردند.

کادرفنی پیکان در مسابقه برابر استقلال خوزستان نیز شرایط بازیکنان را مورد ارزیابی قرار داد. خودروسازان پس از تساوی یک بر یک، تمرینات خود را با هدف افزایش هماهنگی و تکمیل آمادگی بدنی برای شروع لیگ برتر ادامه خواهند داد.

در سوی مقابل، استقلال خوزستان بعد از چهار برد متوالی به این مسابقه رسیده بود. شاگردان امیر خلیفه‌اصل پیش از رویارویی با پیکان، شهباز تهران و تیم امید پیکان را با نتایج مشابه چهار بر صفر شکست دادند، با دو گل از سد تراکتور عبور کردند و در چهارمین مسابقه نیز تیم امید پاس قوامین را هفت بر صفر از پیش رو برداشتند.

خلیفه‌اصل در پنجمین دیدار تدارکاتی تیمش بار دیگر از ترکیب‌های مختلف استفاده کرد تا وضعیت بازیکنان فصل گذشته، نفرات جوان و گزینه‌های جدید را بررسی کند. استقلال خوزستان با این تساوی همچنان در مسابقات پیش‌فصل شکست‌ناپذیر باقی ماند و پیکان نیز پس از شکست مقابل گل‌گهر، نتیجه بهتری برابر حریف خوزستانی به دست آورد.

دو تیم در هفته‌های باقی‌مانده تا آغاز لیگ برتر، برنامه‌های بدنی و تاکتیکی خود را ادامه خواهند داد. سعید دقیقی به دنبال تکمیل فهرست پیکان است و امیر خلیفه‌اصل نیز امیدوار است با باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال خوزستان، بازیکنان مورد نظرش را به ترکیب آبی‌پوشان اضافه کند.

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