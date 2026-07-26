قایدی برای استقلال موفق به گلزنی شد
نام مهدی قایدی بار دیگر در میان گلزنان استقلال قرار گرفت، اما این بار گل آبیها را هافبک جوان ردههای پایه به ثمر رساند، بازیکنی که در نخستین مسابقه تدارکاتی پیشفصل توانست از فرصت حضور در تیم بزرگسالان استفاده کند.
به گزارش ایلنا، مهدی قایدی در جریان پیروزی پنج بر یک استقلال برابر مهام نوین به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و در دقیقه ۱۵ زمان سوم مسابقه، روی پاس محمدرضا آزادی با شوتی از نزدیکی محوطه جریمه گل پنجم آبیها را به ثمر رساند.
این بازیکن با مهدی قایدی، وینگر تیم ملی ایران و بازیکن النصر امارات تفاوت دارد. قایدی جوان استقلال یک هافبک باکستوباکس است که توانایی بازی در بخشهای مختلف میانه میدان را دارد و طی هفتههای اخیر در کنار بازیکنان بزرگسال زیر نظر سهراب بختیاریزاده تمرین کرده است.
او فصل گذشته با نظر ریکاردو ساپینتو به تمرینات تیم بزرگسالان اضافه شد. زمانی که سایر بازیکنان رده امید برای شرکت در مسابقات خود به تیم پایه برگشتند، ساپینتو تصمیم گرفت مهدی قایدی را در جمع بزرگسالان نگه دارد تا روند پیشرفت او را از نزدیک دنبال کند.
قایدی پیش از این نیز به فهرست استقلال برای دیدار رسمی مقابل فجرسپاسی رسیده بود، هرچند فرصتی برای حضور در زمین پیدا نکرد. گلزنی مقابل مهام نوین حالا یکی از جدیترین نشانههای آمادگی او برای گرفتن دقایق بیشتر در مسابقات تدارکاتی بعدی است.
مسیر فوتبالی این بازیکن جوان داستان جالبی دارد. مهدی و علی قایدی، برادران دوقلو، فوتبال را از ردههای پایه آغاز کردند و سابقه حضور در تیمهایی مانند سایپا و ایرانمهر را دارند. آنها در دوران نوجوانی مورد توجه استعدادیابان هلندی قرار گرفتند و حتی در چند جلسه تمرینی تیمهای پایه آژاکس شرکت کردند، اما در نهایت مسیر خود را در فوتبال ایران ادامه دادند.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال باعث شده کادر فنی توجه بیشتری به بازیکنان آکادمی داشته باشد. قایدی نیز در کنار چند جوان دیگر فرصت پیدا کرده کیفیتش را در تمرینات و مسابقات دوستانه نشان بدهد و برای باقی ماندن در فهرست بزرگسالان رقابت کند.
گل این هافبک جوان در اولین آزمون پیشفصل میتواند شروع مهمی برای او باشد. سهراب بختیاریزاده هنوز فهرست کاملی در اختیار ندارد و ادامه نمایشهای مثبت قایدی ممکن است نام آشنای او را به چهرهای تازه در ترکیب استقلال تبدیل کند.