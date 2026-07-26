پیروزی استقلال در نخستین دیدار تدارکاتی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در اولین مصاف تدارکاتی خود برای حضوری قدرتمند در رقابت‌های لیگ برتر، امروز به مصاف مهام نوین تهران رفت و با حساب 5 بر یک به پیروزی رسید.

این دیدار در سه زمان سی دقیقه‌ای برگزار شد.

برای استقلال در ترکیب اولیه، حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، سامان فلاح، محمدحسین اسلامی، مهران احمدی، ابوالفضل ذلیخایی، اسماعیل قلی‌زاده، امیرمحمد رزاقی‌نیا و سعید سحرخیزان به میدان رفتند.

در طول این بازی، مهدی قایدی، حسام بایگان، محمدرضا شعبان، محمدرضا آزادی، حسین قارلقی و آریا حسینی‌فرد به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفتند.

در سی دقیقه نخست، استقلال سه بر صفر از حریفش پیش افتاد. سعید سحرخیزان روی پاس حردانی در دقیقه 5 و قلی‌زاده روی پاس سحرخیزان در دقیقه 21 موفق به گلزنی شدند و در دقیقه 26 پاس بلند آقاسی با کنترل خوب قلی‌زاده و در نهایت ضربه تمام کننده اسلامی همراه شد تا استقلال به گل سوم دست پیدا کند.

در وقت دوم این دیدار، ترکیب استقلال به تناوب تغییراتی داشت و استقلال فرصت‌های خوبی داشت که منجر به گل نشد. از جمله این فرصت‌ها ضربه سر آزادی روی ارسال حردانی بود که به تیرک دروازه برخورد کرد.

در ادامه و مهران احمدی موفق شد در دقیقه 20، روی پاس قلی‌زاده گل چهارم را با یک شوت به ثمر برساند.

در دقیقه 15 وقت سوم این دیدار، شوت مهدی قایدی چسبیده به محوطه جریمه و روی پاس محمدرضا آزادی، گل پنجم را برای استقلال به همراه داشت و دو دقیقه بعد، تیم مهمان موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

در نهایت استقلال موفق شد در اولین مصاف تدارکاتی با حساب پنج بر یک پیروز شود.

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