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اولین بازی تدارکاتی در اردوی ترکیه

ترکیب پرسپولیس مقابل قهرمان مصر مشخص شد

ترکیب پرسپولیس مقابل قهرمان مصر مشخص شد
کد خبر : 1818821
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ترکیب پرسپولیس برای دیدار دوستانه مقابل قهرمان مصر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، نخستین دیدار تدارکاتی پرسپولیس در جریان اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه برگزار می‌شود و کادر فنی سرخپوشان ترکیب اصلی خود برای این مسابقه را اعلام کرد.

بر این اساس، پرسپولیس با حضور پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، علیرضا همایی‌فرد، مجید عیدی، پویا پورعلی، مارکو باکیچ، مهدی تیکدری، محمد عمری، علی علیپور و ایگور سرگیف به مصاف قهرمان مصر خواهد رفت.

این مسابقه نخستین محک جدی شاگردان مهدی تارتار در اردوی ترکیه محسوب می‌شود و کادر فنی در تلاش است با ارزیابی شرایط بازیکنان و هماهنگی تاکتیکی تیم، آماده شروع فصل جدید شود. انتظار می‌رود در جریان این دیدار سایر بازیکنان حاضر در اردو نیز فرصت حضور در میدان را به دست آورند.

 

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