فرار بزرگ مسی از جریمه MLS
چرا اسطوره آرژانتینی محروم نمیشود؟
لیونل مسی امسال نیز غایب بزرگ دیدار ستارگان MLS خواهد بود، اما برخلاف سال گذشته با هیچ جریمه یا محرومیت انضباطی مواجه نخواهد شد، چرا که سازمان لیگ آمریکا به او و رودریگو دیپائول مرخصی ویژهای اعطا کرده است.
به گزارش ایلنا، مسی و دیپائول از جمله غایبان سرشناسی بودند که روز شنبه خروج آنها از فهرست ستارگان MLS تأیید شد. در حالی که این لیگ معمولاً جریمههای سرسختانهای برای بازیکنانی که از حضور در این دیدار نمایشی میانفصل امتناع میکنند در نظر میگیرد، شرایط حول نسخه ۲۰۲۶ کاملاً متفاوت و خاص است. از آنجا که هر دو بازیکن حضوری پررنگ در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته و همراه با آرژانتین به فینال رسیدند، تحت پوشش دستورالعملهای حمایتی ویژه اتحادیه جهانی بازیکنان (FIFPro) برای حفظ سلامت بازیکنان قرار میگیرند.
برای استحکام بیشتر این حمایت، لیگ برتر آمریکا (MLS) و اتحادیه بازیکنان این لیگ پیش از آغاز فصل جاری به توافقی مشخص دست یافتند. این لیگ در بیانیهای رسمی وضعیت را شفاف کرد: «پیش از آغاز فصل ۲۰۲۶، لیگ برتر آمریکا و اتحادیه بازیکنان MLS توافق کردند که پس از خروج هر بازیکن از رقابتهای جام جهانی، باشگاهها گفتگوهای فردی با هر بازیکن داشته باشند تا بازه زمانی مناسب برای استراحت و بازگشت آنها به تمرینات و مسابقات تعیین شود. منطبق بر این توافق، رودریگو دیپائول و لیونل مسی از حضور در دیدار ستارگان MLS در سال ۲۰۲۶ معاف خواهند بود.»
چرا سال گذشته منجر به محرومیت شد؟
مراعات و آسانگیری فعلی در تضاد کامل با جنجالهایی است که در جریان بازی ستارگان سال ۲۰۲۵ در شهر آستین رخ داد. در آن برهه، مسی و همتیمی سابقش در اینتر میامی، جوردی آلبا، تنها چند ساعت پیش از سوت آغاز بازی از حضور در مراسم انصراف دادند. از آنجا که آنها در زمان انصراف رسماً به دلیل مصدومیت کنار نرفته بودند، پروتکلهای انضباطی لیگ فعال شد. طبق مقررات MLS، هر بازیکنی که برای بازی ستارگان انتخاب شود و بدون عذر پزشکی حاضر نشود، بهطور خودکار با یک جلسه محرومیت از بازی رسمی بعدی باشگاهش مواجه خواهد شد.
این تصمیم با واکنش شدید و تند مالکان اینتر میامی روبهرو شد. خورخه ماس، مالک مدیریتی باشگاه، قانون حضور اجباری لیگ را «استبدادی» توصیف کرد و مدعی شد که بازیکنان باشگاه پیش از این هم به انتهای توان فیزیکی خود رسیدهاند.
تبعات این غیبت برای فهرست ستارگان
غیبت مسی ضربه سنگینی به تلاشهای بازاریابی لیگ وارد میکند، بهویژه اگر فرم انفرادی فوقالعاده او در نظر گرفته شود. این مهاجم افسانهای اخیراً پس از به ثمر رساندن هشت گل در مسیر رسیدن آرژانتین به فینال، کفش نقرهای و توپ نقرهای جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد. خروج او به همراه دیپائول، MLS را مجبور کرده تا تغییرات لحظهآخری در ترکیبی که قرار است به مصاف ستارگان لیگ مکزیک (Liga MX) برود ایجاد کند.
با وجود از دست دادن بزرگترین جاذبه خود، تیم ستارگان MLS همچنان از استعدادهای بینالمللی بهره میبرد. نه بازیکن که در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان رفتند همچنان در این فهرست حضور دارند، اگرچه هیچکدام از آنها مانند مسی و دیپائول به مراحل پایانی نرسیدهاند، به این معنی که واجد شرایط دریافت دوره استراحت اجباری نمیشوند. از این بازیکنان انتظار میرود هم در چالش مهارتهای فنی در روز سهشنبه و هم در بازی اصلی در چهارشنبهشب شرکت کنند.
چه زمانی مسی برای میامی به میدان برمیگردد؟
اگرچه مسی از محرومیت رسمی لیگ گریخته است، اما هواداران اینتر میامی همچنان باید چند هفته دیگر برای دیدن کاپیتان خود با پیراهن صورتی صبر کنند. دوره استراحت ۲۱ روزه به این معنی است که ستاره آرژانتینی پس از تلخی شکست در فینال جام جهانی، هماکنون در مرحله بازیابی فیزیکی و ذهنی قرار دارد.
پیشبینیهای فعلی نشان میدهد که مسی و دپل تا اوایل ماه اوت در دسترس اینتر میامی نخواهند بود. این دوره غیبت باعث میشود آنها در حالی که پس از درخششهای ملی در حال ریکاوری و تجدید قوا هستند، چند دیدار کلیدی MLS را از دست بدهند.