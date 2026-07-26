به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا خواهان حفظ فران تورس است و قصد دارد مذاکرات تمدید قرارداد با او را در سپتامبر آینده آغاز کند؛ این در حالی است که باشگاه کاتالانی هنوز هیچ اعلام رسمی مبنی بر تمایل این بازیکن برای جدایی در تابستان جاری دریافت نکرده است.

طبق گزارش روزنامه کاتالونیایی «موندو دپورتیوو»، فران تورس ۲۶ ساله پس از درخشش با پیراهن تیم ملی اسپانیا و قهرمانی در جام جهانی – که با به ثمر رساندن گل پیروزی‌بخش در برد ۱ بر صفر مقابل آرژانتین در فینال همراه بود – شدیداً مورد توجه و پسند لویز انریکه، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن قرار گرفته است. با این حال، هنوز هیچ سیگنال یا درخواست رسمی از سوی این بازیکن، نمایندگانش یا قهرمان حال حاضر اروپا در خصوص این انتقال به دست بارسلونا نرسیده است.

زننده گل قهرمانی دومین جام جهانی تاریخ اسپانیا همچنان در تعطیلات به سر می‌برد و انتظار نمی‌رود پس از گذراندن سه هفته مرخصی، زودتر از ۱۰ اوت در شهرک ورزشی بارسلونا حاضر شود.

شرط صریح بارسا برای فروش و برنامه جدی تمدید قرارداد

موضع بارسلونا کاملاً شفاف است. فران تورس که تا سال ۲۰۲۷ قرارداد دارد، در صورتی که به جدایی در پنجره نقل‌وانتقالات فعلی فکر می‌کند، خودش باید موضعش را روشن کرده و شخصاً به هیئت‌مدیره مراجعه کند.

کاتالان‌ها از سوی خود، تورس را همچنان یک مهره کلیدی می‌دانند و تمایل دارند قراردادش را تمدید کنند؛ هرچند طبق توافق ژانویه ۲۰۲۲ که منجر به حضور او در این تیم شد، هنوز ۸ میلیون یورو به منچسترسیتی بدهکار هستند.

مدیران باشگاه قصد دارند پس از بسته‌شدن بازار تابستانی و به دلایل مربوط به قوانین فیرپلی مالی، پرونده تمدید قرارداد او را در ماه سپتامبر باز کنند.

فران تورس تاکنون ۶۵ گل در ۲۰۷ بازی با پیراهن بارسلونا به ثمر رسانده است. فصل گذشته بهترین فصل حضور او در این تیم بود؛ جایی که موفق شد با ثبت ۲۱ گل در ۴۹ مسابقه، آمار قبلی خود یعنی ۱۹ گل در ۴۵ بازی را بهبود ببخشد.

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