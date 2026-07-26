پاسخ دندانشکن نیمار به منتقدان
دبل ستاره و شادی گل عجیب با طعم پوکر
نیمار با به ثمر رساندن هر دو گل سانتوس در تساوی ۲-۲ مقابل چاپهکوئنسی درخشان ظاهر شد و پس از گل اول خود، با حرکتی کنایهآمیز، پاسخ انتقادات اخیر درباره علاقهاش به بازی پوکر را داد.
به گزارش ایلنا، این ستاره باسابقه اخیراً یک بازی سانتوس را از دست داد اما در یک تورنمنت پوکر شرکت کرد. اگرچه این اتفاق انعکاس گستردهای در مطبوعات برزیل داشت، اما نیمار تاکید کرد که این اقدام با هماهنگی و مشورت باشگاه صورت گرفته است.
در دیدار برابر چاپهکوئنسی، نیمار پاسخ این حواشی را در داخل زمین داد. او پس از به ثمر رساندن گل نخست خود، حرکت پخش کردن کارتهای بازی را شبیهسازی کرد و در ادامه نیز با گل کردن یک ضربه پنالتی در دقایق پایانی، سانتوس را از شکست نجات داد و یک امتیاز برای تیمش به ارمغان آورد.
نیمار هفته گذشته به تمامی جنجالهای پیشآمده واکنش نشان داد: «مردم مدام درباره این صحبت میکنند که من پوکر بازی میکنم. من تمرینات صبحگاهیام را انجام داده بودم. در آن مسابقه شرکت نکردم چون تازه تمریناتم را شروع کرده بودم. روز بعد هم روز استراحت و مرخصی من بود.»
او همچنین تاکید کرد که بهطور کامل به برنامهریزی صورتگرفته و توافقشده با سانتوس پایبند است و هیچ مشکلی درباره حضورش در تورنمنت پوکر نمیبیند. به گفته نیمار، این اتفاق در روز مرخصی او و پس از عمل به تمامی تعهدات تمرینیاش رخ داده است.
سانتوس و نیمار در حال حاضر در رده چهاردهم لیگ برتر برزیل قرار دارند و روز چهارشنبه در رقابتهای جام سودامریکانا به مصاف یونیورسیداد سنترال خواهند رفت.