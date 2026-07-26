پیچیده شدن عجیب یک معامله
انتقال تراشتگن به آژاکس دوباره گره خورد
در حالی که انتقال مارک-آندره تر اشتگن به آژاکس در روز جمعه تقریباً قطعی به نظر میرسید، مذاکرات به صورت ناگهانی متوقف شده و مشکلات جدیدی به وجود آمده است.
به گزارش ایلنا، روز جمعه، به نظر میرسید هیچ مانعی سر راه انتقال دروازهبان بارسلونا به آمستردام وجود ندارد. تر اشتگن تقریباً تمام مراحل انتقال به آژاکس را نهایی کرده بود، بارسا چراغ سبز را نشان داده بود، سفر به هلند تنها به زمان بستگی داشت.
اما اکنون، طبق توضیحات مورِتو، شرایط بهطور کامل تغییر کرده است. آنچه در ابتدا یک اقدام تشریفاتی و ساده به نظر میرسید، به موانع جدیدی در پرونده انتقالی تبدیل شده که در حال مبدل شدن به «یکی از بزرگترین حواشی تابستانی بازار نقلوانتقالات فوتبال اسپانیا» است.
بنبست مالی و قوانین سرسختانه فیرپلی
در ابتدا، مشکل اصلی عمدتاً مربوط به مسائل مالیاتی بود، اما اکنون اختلافنظرهایی نیز در خصوص نحوه تقسیم و پرداخت دستمزد این دروازهبان آلمانی به وجود آمده است. همین موضوع باعث شده تا مذاکرات بار دیگر به نقطه بنبست برسد.
بارسلونا به دلیل قوانین فیرپلی مالی تمایلی به کوتاه آمدن یا عقبنشینی بیشتر ندارد. باشگاه کاتالانی بر موضع خود پافشاری میکند و همین امر فضای مانور بسیار کمی برای آژاکس باقی گذاشته تا بتواند مذاکرات را به سمت جلو پیش ببرد.
از سوی دیگر، آژاکس نیز در حال حاضر قادر به برداشتن گامهای بعدی برای قطعی کردن خرید تراشتگن نیست. این انتقال در حال حاضر کاملاً متوقف شده و به نظر نمیرسد پیشرفت و دستیابی به توافق سریع در دسترس باشد.
با این وجود، همچنان این انتظار وجود دارد که طی روزهای آینده شفافیت بیشتری در این پرونده حاصل شود. هر دو باشگاه باید تصمیم بگیرند که آیا دو طرف آمادهاند تا موانع را از سر راه بردارند و اجازه دهند تا این انتقال قرضی به ورزشگاه یوهان کرایف انجام شود.