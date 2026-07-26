اولویت اصلی ستاره برزیلی مشخص شد

به گزارش ایلنا، آینده وینیسیوس جونیور یکی از داغ‌ترین موضوعات تابستانی رئال مادرید باقی مانده است؛ جایی که هواداران باشگاه در میان علاقه روزافزون باشگاه‌های بزرگ اروپایی و تمایل هیئت‌مدیره برای حفظ ساختار پروژه جدید، منتظر تعیین تکلیف یکی از بزرگ‌ترین ستارگان تیم هستند.

بحث‌ها درباره آینده این ستاره برزیلی طی چند ساعت گذشته شدت گرفته است. آرسنال ابراز علاقه خود به وینیسیوس را اعلام کرده و این موضوع با گمانه‌زنی‌ها درباره آمادگی رئال مادرید برای واگذاری او به دلیل زیاده‌خواهی‌های مالی هم‌زمان شده است. اما طبق گزارش مارکو روئیز، خبرنگار روزنامه اسپانیایی AS، یک تحول غیرمنتظره رخ داده است.

روئیز می‌گوید اولویت اصلی وینیسیوس در حال حاضر ماندن در رئال مادرید است. این دقیقاً همان موضعی است که هیئت‌مدیره باشگاه دارد و آن‌ها هرگونه ارتباط میان خرید قریب‌الوقوع یان دیومانده ساحل‌عاجی – که مدیر برنامه‌ مشترکی با ستاره برزیلی دارد – و احتمال جدایی وینیسیوس را رد کرده‌اند.

دندان‌تیز کردن بزرگان اروپا و نقش کلیدی مورینیو

باشگاه‌های بزرگ اروپایی با سوءاستفاده از این واقعیت که او به پایان قراردادش نزدیک می‌شود، شرایط این بازیکن را زیر نظر دارند. آرسنال علاقه اولیه خود را نشان داده و لیورپول نیز پیش از این تمایل خود را برای جذب رایگان او در تابستان ۲۰۲۷ ابراز کرده بود. با این حال، خواسته قلبی خود بازیکن، ادامه حضور با پیراهن رئال مادرید است.

این روزنامه می‌نویسد امور در رئال مادرید به سرعت در حال پیشرفت است و دو طرف ظرف چند روز آینده برای حل‌وفصل همه‌چیز تشکیل جلسه خواهند داد. «انتظار می‌رود مذاکرات تمدید قرارداد پس از بازگشت وینیسیوس از تعطیلات از سر گرفته شود؛ چرا که او در وهله اول می‌خواهد با مسئولان باشگاه دیدار کند تا جایگاه خود را در پروژه ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی، بداند و علاوه بر آن، ارزش‌گذاری مالی متناسب با جایگاه جهانی‌اش را تثبیت کند.»

طبق این گزارش، مورینیو شدیداً مشتاق حفظ وینیسیوس است. او می‌خواهد یک مثلث هجومی متشکل از این ستاره برزیلی در کنار کیلیان امباپه و یان دیومانده را با حضور جود بلینگام در پشت سر آن‌ها شکل دهد تا یکی از مهم‌ترین ارکان پروژه جدیدش باشد.

ارقام دقیق مالی و جزییات بن‌بست در تمدید قرارداد

مذاکرات تمدید پیش از این به مراحل پیشرفته‌ای رسیده بود اما پس از جام باشگاه‌های جهان به یکباره متوقف شد. وینیسیوس خواسته‌های مالی خود را کاهش داده بود و رئال مادرید نیز پیشنهاد خود را بالا برد تا فاصله میان دو طرف بسیار محدود شود. با این حال، توافق نهایی حاصل نشد زیرا هر یک از طرفین در مرحله پایانی روی موضع خود پافشاری کردند.

وینیسیوس در حال حاضر خواستار دستمزدی نزدیک به ۲۰ میلیون یورو خالص در هر فصل است، در حالی که میانگین دستمزد او در قرارداد فعلی‌اش ۱۵ میلیون یورو خالص در سال است. او این قرارداد را در سال ۲۰۲۲ امضا کرد که تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد و پس از برنده شدن جایزه The Best فیفا، پاداش اضافه ۲ میلیون یورویی نیز به آن تعلق گرفت.

در طول دوره گذشته، این بازیکن احساس کرده که به اندازه کافی در باشگاه مورد قدردانی قرار نگرفته است، به ویژه با مطرح شدن نام‌هایی چون خولیان آلوارز و مایکل اولیسه در اطراف رئال مادرید؛ آن هم در حالی که وینیسیوس یکی از برجسته‌ترین نقش‌آفرینان در قهرمانی‌های اخیر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا (2022 و 2024) بوده است.

در پایان این گزارش آمده است که وینیسیوس همچنان آینده خود را در سانتیاگو برنابو می‌بیند و آماده است به دست‌یابی به یک توافق جدید کمک کند. رئال مادرید نیز به نوبه خود، تمدید قرارداد او را بهترین معامله‌ای می‌داند که باشگاه می‌تواند در این تابستان به سرانجام برساند.

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