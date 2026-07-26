تست پزشکی ستاره ۱۶ ساله در لندن با موفقیت انجام شد

به گزارش ایلنا و بر مبنای یک گزارش مطبوعاتی، باشگاه آرسنال برای جذب اکسل دونچف، استعداد ۱۶ ساله و جوان باشگاه کاردیف سیتی، به توافق نهایی دست یافته است و انتظار می‌رود این انتقال به تیم لندنی طی هفته جاری رسمیت پیدا کرده و تکمیل شود.

فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی، روز یکشنبه افشا کرد که دونچف تست‌های پزشکی خود را در آرسنال با موفقیت پشت سر گذاشته است و اکنون آماده می‌شود تا قرارداد رسمی خود را با این باشگاه به امضا برساند.

دونچف در اکتبر ۲۰۲۵ تاریخ‌ساز شد و زمانی که با ۱۵ سال و ۲۳۴ روز سن در یکی از دیدارهای جام اتحادیه (EFL Trophy) به میدان رفت، به جوان‌ترین بازیکن تاریخ باشگاه کاردیف سیتی در فوتبال انگلستان تبدیل شد.

این هافبک جوان که اصالتی لهستانی و بلغارستانی دارد، در رده‌های سنی پایه برای تیم ملی ولز به میدان رفته است.

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