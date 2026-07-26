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شوک بزرگ به استقلال؛ پول نداریم!

شوک بزرگ به استقلال؛ پول نداریم!
کد خبر : 1818685
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باشگاه استقلال در آستانه آغاز مسابقات با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گزارش ایلنا، مشکلات مالی باشگاه استقلال وارد مرحله تازه‌ای شده و مدیران این باشگاه به مسئولان تمام تیم‌های زیرمجموعه ابلاغ کرده‌اند تا حد امکان هزینه قراردادها را کاهش دهند؛ سیاستی که حتی تیم فوتبال بزرگسالان و بازیکنان فصل گذشته را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، وضعیت مالی استقلال به‌گونه‌ای است که مدیران باشگاه از مسئولان تیم‌های مختلف خواسته‌اند در مذاکرات با بازیکنان و اعضای کادر فنی، قراردادها را با پایین‌ترین رقم ممکن منعقد کنند.

این سیاست به تیم فوتبال بزرگسالان نیز رسیده و باشگاه در مذاکرات خود با برخی بازیکنان فصل گذشته، ارقامی کمتر از قرارداد فصل قبل آن‌ها پیشنهاد داده است.

شرایط به‌وجودآمده روند تمدید قراردادها و جذب بازیکنان جدید را با مشکل مواجه کرده و احتمال دارد اختلاف بر سر مسائل مالی، استقلال را در حفظ بعضی از نفرات موردنظر کادر فنی با چالش جدی روبه‌رو کند.

مدیران استقلال امیدوارند با کنترل هزینه‌ها و کاهش رقم قراردادها، بودجه تیم‌های مختلف باشگاه را مدیریت کنند؛ تصمیمی که می‌تواند بر روند نقل‌وانتقالات و آماده‌سازی آبی‌پوشان برای فصل جدید تأثیر مستقیم بگذارد.

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