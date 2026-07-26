حمله نجومی الهلال به مونیخ
پیشنهاد وسوسهانگیز عربستانیها برای ستاره بایرن
طبق ادعای خبرنگار شبکه اسپورت ایتالیا، باشگاه الهلال عربستان در ادامه ریختوپاشهای نقلوانتقالاتی خود، بهدنبال ارائه پیشنهادی هنگفت و شگفتانگیز برای جذب لوئیس دیاز، بال کلمبیایی بایرن مونیخ است.
به گزارش ایلنا، با وجود فعالیتهای چشمگیر الهلال در بازار نقلوانتقالات تا به اینجای کار، گفته میشود این باشگاه عربستانی رویای جذب لوئیس دیاز، ملیپوش کلمبیایی را در سر میپروراند.
قهرمان جام پادشاهی عربستان روز جمعه خریده ۷۶ میلیون یورویی خود، یعنی کریستنسن سامرفیلد را قطعی کرد، اما همچنان بهدنبال اضافه کردن یک ستاره هجومی دیگر به ترکیب خود است.
دیاز تا سال ۲۰۲۹ با بایرن مونیخ قرارداد دارد و بعید است مدیران باواریایی به راحتی با جدایی او موافقت کنند.
با این وجود، هر بازیکنی قیمتی دارد و این سوال مطرح است که آیا مدیران مونیخ در صورت دریافت یک «پیشنهاد فوقالعاده و وسوسهانگیز» تغییر موضع خواهند داد یا خیر.
همانطور که مشخص است، مسائل مالی برای اکثر باشگاههای عربستانی از جمله الهلال فاکتور بازدارندهای محسوب نمیشود و آنها این موضوع را پیش از این هم اثبات کردهاند.
در همین حال، پدرو نتو، ستاره چلسی نیز توسط مدیربرنامهاش ژورژ مندس به الهلال پیشنهاد شده و گفتوگوها با عثمان دمبله، ستاره پاریسنژرمن نیز در جریان است.