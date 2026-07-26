رقم نجومی رضاییان پس از جام جهانی

به گزارش ایلنا، درخشش رامین رضاییان در جام جهانی، معادلات تمدید قرارداد او با استقلال را پیچیده کرده است؛ مدافع آبی‌پوشان برای ادامه همکاری رقمی در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان درخواست کرده، اما مدیران باشگاه اعلام کرده‌اند توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند.

عملکرد قابل‌توجه رضاییان در جام جهانی، جایگاه او را در بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران ارتقا داده و رقم پیشنهادی این بازیکن برای فصل جدید را به شکل محسوسی افزایش داده است.

براساس شنیده‌ها، مبلغ موردنظر رضاییان برای تمدید قرارداد با استقلال حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است؛ رقمی که با واکنش منفی مدیران باشگاه روبه‌رو شده و آن‌ها در مذاکرات اولیه تأکید کرده‌اند تأمین چنین بودجه‌ای در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

در صورت ادامه اختلاف مالی میان دو طرف، جدایی رضاییان از استقلال به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان تبدیل خواهد شد.

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